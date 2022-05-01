Президент Бразилии сцепился с Леонардо Ди Каприо

Президент Бразилии Жаир Болсонару ответил американскому актеру Леонардо Ди Каприо, который ранее обратился к бразильской молодежи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Бразилии Жаир Болсонару, которого нередко обвиняют в недостаточном внимании к вопросам экологии, написал на своей странице в Twitter, саркастический ответ американскому актеру Леонардо Ди Каприо, который ранее обратился к бразильской молодежи.

Ди Каприо, известный своим трепетным отношением к тропическим лесам Амазонии, посоветовал молодым бразильцам на будущих выборах не сбрасывать со счетов вопрос окружающей среды.

– Бразилия является домом для Амазонии и других экосистем, критически важных для изменения климата. То, что там происходит, имеет значение для всех нас, и голосование молодежи играет ключевую роль в обеспечении перемен для здоровой планеты, – написал актер в соцсети.

В свою очередь Болсонару, который неоднократно подвергался критике за вырубку этих самых лесов, заявил, что перед бразильцами действительно станет непростой выбор.

– Спасибо за вашу поддержку, Лео! Очень важно, чтобы каждый бразилец проголосовал на предстоящих выборах. Наши люди решат, хотят ли они сохранить наш суверенитет над Амазонкой или хотят, чтобы ими правили мошенники, которые служат иностранным интересам, – ответил президент.

Стоит сказать, что за время правления Болсонару в Бразилии действительно ускорились темпы вырубки тропических лесов лесозаготовителями и фермерами, расчищающими землю под сельхозугодья. Политик объясняет это экономическими проблемами и попыткой властей решить вопрос сокращения бедности населения.

Всеобщие выборы в Бразилии, на которых будет избран президент страны, а также члены Национального конгресса и многих органов власти, пройдут в октябре 2022 года. На данный момент помимо Болсонару на пост главы государства претендует еще 9 человек.