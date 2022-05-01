Зеленский потребовал от стран-гарантов срочно предоставить ему их войска

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Насыщенные дни наступили у украинской дипломатии. Надо практически одновременно руководить генсеком ООН, чтобы эвакуировать сидящих в Мариуполе на "Азовстали" нацистов из полка "Азов", организовывать Международный трибунал над Россией, организовать по требованию Зеленского его выступление перед главами государств Африканского союза (у тех, правда, ни денег, ни вооружений, по большому счету, как у Запада, нет), попытаться поставить Индию на антироссийские рельсы (смешно, право слово - !) и не забыть расцеловать страны НАТО за поставляемое вооружение. Зацеловать даже, потому что своих денег на оплату этих вооружений у Незалежной нет, и потому она расплачивается продовольственными товарам и взятыми у тех же поставщиков оружия кредитами.

А еще есть суперзадача – довести до успешного финала переговоры с различными государствами о гарантиях мира, которые те должны дать Украине. Должны дать Украине – это же сладчайшая музыка для сердца. Собственно, когда организовывались переговоры, то в Москве полагали, что одним документом надо решать две проблемы – подписать мирное соглашение и прописать для Украины гарантии. Но Киев решил (для себя), что в вопросе о гарантиях Москва участвовать не должна и слова не имеет, а потому сосредоточился именно на разработке Соглашения о гарантиях с постоянными членами Совбеза ООН и другими крупными государствами. Вопрос же заключения мира с Москвой Зеленский и его команда, вообще, отодвинули на второй план, если не на третий. И сейчас глава МИД Украины Дмитро Кулеба отделывается дежурной констатацией, что "переговоры с Россией продвигаются тяжело". Смешные люди эти украинские дипломаты. Они всерьез полагают, что первоочередным является вопрос о гарантиях, а не о мире. Не желая принимать в расчет того обстоятельства, что разговор о гарантиях целесообразен лишь после прекращения боевых действий. Но ставить телегу впереди лошади – это уже их "фирменный почерк".

И стать участником "союза гарантов" Украина сейчас предлагает чуть ли не всему миру точно так же, как до того по всему миру ходила с шапкой в руках для пожертвований.

- В настоящее время Украина изучает возможности получения гарантий безопасности от постоянных членов СБ ООН и других крупных стран, включая Китай, - заявил Кулеба иностранных дел Украины в интервью агентству "Синьхуа". - Ситуация с безопасностью на европейском континенте существенно улучшится, только когда Россия покажет, что не намерена создавать угрозу для Европы и подтвердит свои обещания действиями, и только когда она выведет свои войска с территории Украины… Мы надеемся, что Китай, исходя из позиции о необходимости недопущения эскалации ситуации, призовет Россию к прекращению огня.

Дурень думкой богатеет – гласит украинская народная мудрость, и МИД Украины своими действиями лишь подчеркивает ее актуальность и в наши дни. А также демонстрирует очень короткую память.

Наивно полагать, что китайцы забыли, как Украина "обула" инвесторов из Поднебесной, сначала продав им акции "Мотор Сич", чтобы они стали владельцами предприятия и оживили его, а потом просто по окрику из Вашингтона выгнала китайскую компанию. При этом, полученные деньги не вернула, а присвоила, а это более 3,5 млрд. долларов США. Или как Украина получила у КНР кредит на 3 с хвостиком миллиарда долларов в обмен на поставки продовольствия (зерна), а потом точно так же кинула китайскую сторону, не вернув денег, и не обеспечив товарных поставок. После этого на, что называется, "голубом глазу" невинно предлагать Китаю вписаться за Украину и за любые ее взбрыки и капризы в будущем, исходя из гуманитарных соображений, могут либо очень глупые, либо совершенно оторванные от реальности люди. Особенно, если учесть, что Китай в истории с российской военной спецоперацией симпатизирует, скорее, Москве, чем Киеву, а к нынешней Украине относится не сказать, что с особой приязнью.

А вот, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским сообщил, что его страна готова войти в список стран-гарантов, но вскоре может пересмотреть свои слова. По той причине, что палки в колеса Кулебе и украинскому МИДу вставляет сам президент Украины Владимир Зеленский, по ходу пьесы меняя партитуру на свои ноты.

Страны-гаранты, как заявил Зеленский в интервью польским СМИ, должны будут предоставить Украине своих военных, причем, сделать это в кратчайшие сроки.

- Самое главное в гарантиях — это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично ни звучало, - заявил президент Украины журналистам из Польши. - Гарантии безопасности для Украины должны быть в формуле "люди — часы", а решение странами-гарантами о помощи должно приниматься в первые сутки.

Мягко говоря, несколько странные условия, которые по жесткости перекрывают даже пятую статью Устава НАТО о коллективной безопасности и помощи.

Говоря простыми словами, но отражающими самую суть ожиданий Зеленского от переговоров по гарантиям, государства-гаранты должны безоговорочно и в кратчайшие сроки предоставлять ему в распоряжение (пусть даже и под своим командованием, если на украинское не согласны) свои войска. Причем, сделать это в срочном порядке.

И очень похоже, что Зеленский всерьез рассчитывает на подписание этого Договора о гарантиях еще до завершения огня в ходе нынешней российской военной спецоперации. Чтобы иметь возможность кинуть не в будущую, а уже в нынешнюю мясорубку новым пушечным мясом не каких-то иностранных наемников, а войска этих государств.

Тут даже не знаешь, то ли призывать "ловите наркомана", то ли спрашивать, а в столицах этих государств потенциальных гарантов безопасности Украины об этом намерении Киева хоть капельку в курсе? Например, согласен ли с такими гарантиями и обязанностью посылать своих военных на Украину тот же Эрдоган?

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 1 мая 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 мая 2022 года (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боль Мариуполя: «Ко мне бросилась старушка с криком - забери меня отсюда! Я не смог сдержать слез»

Легендарный фотокорреспондент «Комсомольской правды» Владимир Веленгурин в течение 20 дней снимал правду о том, что происходит в городе (подробнее)

Гитлера тоже вооружала вся Европа: получится ли у российской армии демилитаризовать Украину

Военная помощь Киеву уже сопоставима с ресурсами, которые до 1945 года гитлеровская Германия стягивала с подконтрольных территорий, отмечает обозреватель "КП" Виктор Баранец (подробнее)

Крыша упала прямо на кресла зрительного зала: Обугленный ад Мариупольского драмтеатра

Фотожурналист kp.ru Владимир Веленгурин заснял, что осталось от Драматического театра Мариуполя (подробнее)

Герои спецоперации «Z»: сержант Яппаров на руках вынес с минного поля боевых товарищей

Рискуя жизнью, бойцы подразделения добрались до подорвавшейся на минах боевой машины и оказали помощь раненым сослуживцам (подробнее)