С 1 мая в России подешевела льготная ипотека: Кому и на каких условиях теперь дадут жилищный кредит под 9%

На данный момент льготная ипотека действует до конца 2022 года. Но не исключено, что ее продлят и в 2023 году. Фото: Shutterstock

ЧТО ТАКОЕ ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА?

Эта программа была специально разработана по поручению президента РФ в начале пандемии в 2020 году как поддержка для строительной отрасли. Изначальная ставка - 6,5%, в 2021 году – 7%, после введения санкций в нынешнем году – 12%. Что, к слову, выглядело щадяще на фоне обычной ипотечной ставки в 20%. И вот сейчас ее снижают до 9%.

Если смотреть статистику за два предыдущих года действия льготной ипотеки, то 90% всех жилищных займов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ. Минфин подсчитал: выдано 764,1 тысячи кредитов на 2 триллиона 256 миллиардов рублей. Из них в 2022 году — 85,4 тысячи кредитов (213,2 млрд рублей).

ЗАЧЕМ НУЖНА ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА?

С помощью этой программы правительство пытается решить несколько проблем. Во-первых, поддержать граждан в покупке жилья. Во-вторых, поддержать строительный бизнес. Если будет потребность в жилье, будут стройки – а это налоги, рабочие места и т.д. В-третьих, поддержка экономического потенциала смежных отраслей – ремонтных, мебельных, сетей, торгующих бытовой техникой и др.

КАКОЕ ЖИЛЬЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ?

Действие программы распространяется на новостройки и строящееся жилье. Вторичка и индивидуальные дома не подходят.

Однако в конце апреля вице-премьер Марат Хуснуллин предположил, что «льготная ипотека будет расширена на вторичный рынок жилья. Если существующих мер поддержки не хватит».

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин предположил, что «льготная ипотека будет расширена на вторичный рынок жилья. Фото: Иван МАКЕЕВ

НА КАКУЮ СУММУ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ?

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, напомним, составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — до 6 миллионов рублей.

Но все это при условии, что покупатель передает в залог банку жилье или права требования по договору участия в долевом строительстве, застраховал жизнь, здоровье и жилье после регистрации права собственности.

КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Все совершеннолетние граждане РФ.

КАК ОФОРМИТЬ?

Необходимо подать в банк, (список всех участников опубликован на сайте государственной корпорации ДОМ.РФ):

- заявление:

- паспорта (копии) всех членов семьи;

- свидетельства о браке, о рождении детей (копии);

- справку о составе семьи;

- документы, касающиеся приобретаемой в собственность недвижимости;

- заверенную копию трудовой книжки;

- справку о доходах.

СРОК КРЕДИТА

От 1 года до 30 лет.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС

Минимум 15%. Это могут быть субсидии, маткапитал.

КАК ДОЛГО БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРОГРАММА?

На данный момент льготная ипотека действует до конца 2022 года. Но не исключено, что ее продлят и в 2023 году.