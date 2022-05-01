«Антидепрессанты» без рецептов: какие лекарства помогут побороть депрессию

Ни глицин, ни триптофан, ни янтарная кислота или витамины В6 и В12 не являются антидепрессантами... Фото: Shutterstock

Спрос на антидепрессанты на отечественном фармрынке по-прежнему остается высоким. Согласно данным исследовательской компании DSM Group за период конца февраля – начала марта продажи лекарственных препаратов этой группы выросли более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Пока производители заверяют, что поставки антидепрессантов осуществляются в полном объеме, в некоторых интернет – магазинах, предоставляющих услуги по продаже лекарств, появился раздел «антидепрессанты без рецептов», в котором можно увидеть такие средства, как глицин, триптофан, янтарную кислоту и соединения витаминов В6 и В12. Действительно ли эти вещества работают как антидепрессанты, есть ли эффект и какой, «Комсомолка» спросила у врача – эндокринолога, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника факультета фундаментальной медицины МГУ, автора канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухры Павловой.

Ни глицин, ни триптофан, ни янтарная кислота или витамины В6 и В12 не являются антидепрессантами в строгом смысле, говорит эксперт, однако эти средства воздействуют на метаболизм и работу головного мозга.

- Витамины группы В влияют на метаболизм всех тканей в организме, в том числе и тканей мозга. Глицин - это аминокислота, действует как нейропротектор, то есть вещество, защищающее нервную ткань. Свойства триптофана как регулятора метаболизма связаны с тем, что он – предшественник двух веществ, очень активно влияющих на работу нервной системы. Во-первых, это предшественник серотонина, а во-вторых, в дальнейшем метаболическом пути превращения - это мелатонин, гормон сна, который синтезируется из серотонина и играет важную роль в работе иммунной системы и в системе организма, контролирующей питание, - говорит Зухра Павлова.

Bрач–эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Эти вещества – безрецептурные, потому что ими крайне сложно себе навредить, разъясняет эксперт. Однако они действительно оказывают нейропротекторное или ноотропное воздействие, которое улучшает функцию мозговой ткани. Поэтому их рекомендуют как оказывающие легкое антидепрессивное действие.

- Триптофан более известен в качестве добавки 5-HTP (5-гидрокситриптофан) и способствует синтезу серотонина, тем самым улучшает настроение человека. Поэтому его условно можно назвать «антидепрессантом». Работа лекарственных антидепрессантов основана на том, что они препятствую обратному захвату нервными клетками серотонина, и так серотонин продолжает работать и создавать хорошее настроение, - говорит Зухра Павлова. – Поэтому, чем выше уровень серотонина, в пределах разумного, конечно, тем лучше.

У глицина в совокупности с витаминами группы В есть и еще одно полезное свойство – он способствует синтезу мелатонина.

- Если использовать глицин при нормальном уровне магния (что важно, глицин рекомендуется применять вместе с магнием В6), то действительно улучшается качество сна. Человек крепче спит, а значит, лучше восстанавливает силы, - считает врач.

Янтарная кислота, несмотря на то, что считается слабой органической кислотой, является базовым антиоксидантом нервных тканей.

- Мы все живем в состоянии избыточного окислительного стресса, не очень правильно питаемся, пьем мало жидкости, мало двигаемся, дышим тоже не бог весть чем, поэтому в организме есть постоянно повышенная закисленность. Окислительный стресс повреждает нервную ткань, ткань поджелудочной железы, особенно уязвимой к нему. Янтарную кислоту как раз рекомендуют к использованию в качестве антиоксиданта. Не могу сказать, что это самый эффективный антиоксидант, но вполне работоспособный, да и навредить при приеме янтарной кислоты себе сложно, - говорит доктор Павлова.