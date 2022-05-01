Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире1 мая 2022 8:45

Почему Анджелина Джоли приехала во Львов, а не в Мариуполь

Актрисе не интересны страдающие беженцы, она приехала сниматься в кино Владимира Зеленского
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Актриса приехала на Украину как посол доброй воли ООН по делам беженцев.

Актриса приехала на Украину как посол доброй воли ООН по делам беженцев.

Голливудская звезда Анджелина Джоли приехала во Львов и это превратилось в сплошную показуху с воздушной тревогой и побегом в бомбоубежище. В соцсетях отреагировали моментально, указав, что многодетная мамаша и "расхитительница гробниц" еще и усыновит очередного нищего ребенка (как это сделала после визита в Камбоджу). Сейчас для пафоса нужен именно маленький бандеровец - такого в ее коллекции еще не было.

Почему никто не поверил в благую миссию Джоли на Украине? Во-первых, мировая звезда никогда особо не рвалась на Украину. Хотя война Донбассу была объявлена восемь лет назад. Поехала бы помогать людям в Горловке, в Луганске. Боялась, так как там реальные бомбежки, а не киношные? А десятки артистов приезжали в ДНР и ЛНР. И российский певец Иосиф Кобзон, пианистка с мировым именем Валентина Лисица, сербский актер Гойко Митич. И ничего, все благополучно вернулись. Но Анджелина Джоли все эти годы не замечала горе людей, не слышала крики людей и не замечала беженцев Донбасса.

Во-вторых, визит во Львов - очевидная постановка. Свой приезд Джоли не анонсировала, а будто сама приехала. Зашла в обычную кофейню, в которой хотела остаться незамеченной, но случайно попала в кадр, где девушка снимала свой стаканчик с кофе. Такое реально представить, чтобы Анджелина сама собрала чемоданчик и приехала?

Звезда выпила кофе, сбросила рюкзак, надела пальто (почему не вышиванку?) и поехала на железнодорожный вокзал во Львове, куда приезжают беженцы из других городов. Для прессы актриса даже смахнула слезу.

Случайно рядом оказались волонтеры, которые показали ей львовский интернат. Да-да, Джоли не только актриса, но и посол доброй воли ООН по делам беженцев уже 19 лет. Тут хочется снова и снова повторять: о беженцах из Донбасса голливудская благодетельница почему-то никогда не слышала.

В-третьих, Джоли впутали в постановку с воздушной тревогой и побегом в бомбоубежище. Играет Анджелина неубедительно. Бег в полсилы, будто и нет никакой опасности, при этом все ее окружение не пытается поскорее спрятать звезду от якобы предстоящего ракетного удара, да и себя тоже. В этот момент каждый снимает актрису на телефон. Кто-то даже делает с ней селфи. А почему бы и нет? Когда еще такой шанс предоставится, потом рассказывать внукам, как снимались с Джоли в одном кино, спродюсированном Владимиром Зеленским. Кстати, мог бы ее взять с собой в Бучу, вместе бы там поулыбались, пока журналисты без ужаса в глазах снимали трупы погибших, зато с большим интересом бездомного кота.

На все эти постановки смотреть противно. Ведь если ты настоящий посол доброй воли, то почему же твое доброе сердце не откликнулось на авиудары по донецким и луганским городам? Почему смогла спокойно смотреть на детей с оторванными конечностями? Не интересно было спросить, а почему так произошло? Ей бы показали снаряды с надписями "Детям Донбасса", которые Порошенко отправлял, а теперь и Зеленский.

Хотя правильно. В Донбасс боялся ехать и Порошенко, и Зеленский. А что там делать Джоли? Им всем Америка не ставила задачу помогать жителям Донбасса. Им четко сказали: "Этих не жалко. Этих можно гнобить, стыдить и убивать". Только за то, что они русские.

И самое главное - Анджелина Джоли не спросит: "Как вообще все это началось?" Правду никто не напомнит, как украинцы вышли на Майдан в ноябре 2013 года с требованиями о кружевных трусиках и безвизовом режиме в страны Евросоюза. Не скажут, что следом начались конфликты по всей стране, как сожгли в Одессе людей, не поддерживающих новый киевский режим, а потом на украинских танках военные влетели в мирный Мариуполь. Так шаг за шагом Украина и начала настоящую войну в Донбассе. Только все эти события почему-то не подходят для фильма с участием Анджелины Джоли.

КАРТИНА ДНЯ