Актриса приехала на Украину как посол доброй воли ООН по делам беженцев.

Голливудская звезда Анджелина Джоли приехала во Львов и это превратилось в сплошную показуху с воздушной тревогой и побегом в бомбоубежище. В соцсетях отреагировали моментально, указав, что многодетная мамаша и "расхитительница гробниц" еще и усыновит очередного нищего ребенка (как это сделала после визита в Камбоджу). Сейчас для пафоса нужен именно маленький бандеровец - такого в ее коллекции еще не было.

Почему никто не поверил в благую миссию Джоли на Украине? Во-первых, мировая звезда никогда особо не рвалась на Украину. Хотя война Донбассу была объявлена восемь лет назад. Поехала бы помогать людям в Горловке, в Луганске. Боялась, так как там реальные бомбежки, а не киношные? А десятки артистов приезжали в ДНР и ЛНР. И российский певец Иосиф Кобзон, пианистка с мировым именем Валентина Лисица, сербский актер Гойко Митич. И ничего, все благополучно вернулись. Но Анджелина Джоли все эти годы не замечала горе людей, не слышала крики людей и не замечала беженцев Донбасса.

Во-вторых, визит во Львов - очевидная постановка. Свой приезд Джоли не анонсировала, а будто сама приехала. Зашла в обычную кофейню, в которой хотела остаться незамеченной, но случайно попала в кадр, где девушка снимала свой стаканчик с кофе. Такое реально представить, чтобы Анджелина сама собрала чемоданчик и приехала?

Звезда выпила кофе, сбросила рюкзак, надела пальто (почему не вышиванку?) и поехала на железнодорожный вокзал во Львове, куда приезжают беженцы из других городов. Для прессы актриса даже смахнула слезу.

Случайно рядом оказались волонтеры, которые показали ей львовский интернат. Да-да, Джоли не только актриса, но и посол доброй воли ООН по делам беженцев уже 19 лет. Тут хочется снова и снова повторять: о беженцах из Донбасса голливудская благодетельница почему-то никогда не слышала.

В-третьих, Джоли впутали в постановку с воздушной тревогой и побегом в бомбоубежище. Играет Анджелина неубедительно. Бег в полсилы, будто и нет никакой опасности, при этом все ее окружение не пытается поскорее спрятать звезду от якобы предстоящего ракетного удара, да и себя тоже. В этот момент каждый снимает актрису на телефон. Кто-то даже делает с ней селфи. А почему бы и нет? Когда еще такой шанс предоставится, потом рассказывать внукам, как снимались с Джоли в одном кино, спродюсированном Владимиром Зеленским. Кстати, мог бы ее взять с собой в Бучу, вместе бы там поулыбались, пока журналисты без ужаса в глазах снимали трупы погибших, зато с большим интересом бездомного кота.

На все эти постановки смотреть противно. Ведь если ты настоящий посол доброй воли, то почему же твое доброе сердце не откликнулось на авиудары по донецким и луганским городам? Почему смогла спокойно смотреть на детей с оторванными конечностями? Не интересно было спросить, а почему так произошло? Ей бы показали снаряды с надписями "Детям Донбасса", которые Порошенко отправлял, а теперь и Зеленский.

Хотя правильно. В Донбасс боялся ехать и Порошенко, и Зеленский. А что там делать Джоли? Им всем Америка не ставила задачу помогать жителям Донбасса. Им четко сказали: "Этих не жалко. Этих можно гнобить, стыдить и убивать". Только за то, что они русские.

И самое главное - Анджелина Джоли не спросит: "Как вообще все это началось?" Правду никто не напомнит, как украинцы вышли на Майдан в ноябре 2013 года с требованиями о кружевных трусиках и безвизовом режиме в страны Евросоюза. Не скажут, что следом начались конфликты по всей стране, как сожгли в Одессе людей, не поддерживающих новый киевский режим, а потом на украинских танках военные влетели в мирный Мариуполь. Так шаг за шагом Украина и начала настоящую войну в Донбассе. Только все эти события почему-то не подходят для фильма с участием Анджелины Джоли.