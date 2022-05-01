Страх и ненависть в Нью-Йорке: в мегаполисе зафиксирован рост преступности

C января по май этого года число особо тяжких преступлений в городе увеличилось на 42,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Долгое время Нью-Йорк был примером успешной работы властей по борьбе с преступностью. Однако теперь, как пишет «Си-эн-эн», горожане все чаще отмечают, что не чувствуют себя в безопасности на улицах мегаполиса.

По статистике Нью-Йоркского управления полиции, с января по май этого года число особо тяжких преступлений в городе увеличилось на 42,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, включая рост на 46,7% числа ограблений, в полтора раза – краж в крупных и особо крупных размерах, и на 20% - изнасилований. Единственный позитив – снижение на 13,1% числа убийств, правда по сравнению с 2020 годом этот показатель все равно выше на 9,2%.

Например, 53-летняя Пилар Вестон, которая живет в Гарлеме, жалуется на то, что в этот район возвращается атмосфера насилия, которая, казалось бы, покинула его много лет назад. «Для нас постоянная забота о безопасности становится уже вопросом душевной здоровья, - рассказала женщина. – Постоянно задаюсь вопросами: что случится, если я сяду на поезд, или пойду не по той улице?» По словам Вестон, ей приходится аккуратно планировать свою дорогу и «всегда быть готовой бежать».

Многие представители азиатов, живущих в мегаполисе, говорят о том, что чувствуют возросшее негативное отношение к себе, в основном из-за обвинений в «распространении коронавируса». Статистика говорит о том, что число преступлений на почве ненависти выросло на 76%. Как рассказывает одна из жительниц Нью-Джерси Марго Парас, она «живет в постоянном страхе и тревожности из-за боязни оказаться чье-либо новой жертвой», и находится «на пределе панических атак, когда сажусь в метро или даже просто иду днем». Сама девушка рассказывает, что постоянно слышит истории о нападении от своих знакомых и друзей, поэтому ей очень непросто дается ежедневный путь из дома до школы и обратно.

Рост криминала начался еще в 2020 году после того как в течение трех десятилетий число преступлений неуклонно снижалось. Власти винят в этом сразу несколько факторов – увеличившийся поток незаконного оборота оружия, эпидемию коронавируса, приведшую к падению уровня жизни, а также реформу законодательства.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, сам бывший полицейский, с начала этого года объявил о начале новой программы по борьбе с криминалом. Решения предлагаются простые – увеличить число патрульных, выделить дополнительные средства на подразделение, занимающееся борьбой с нелегальным оружием, использовать новые технологии поимки преступников, а также создать рабочие места в неблагополучных районах. Кроме того, мэр предложил воссоздать подразделения копов, работающих под прикрытием. В 2020 году их почти расформировали, когда выяснилось, что эти небольшие группы, составлявшие мизерную часть всей полиции, ответственны почти за треть всех убийств, совершенных правоохранителями во время исполнения служебных обязанностей.

Впрочем, не все верят, что подобными мерами можно радикально исправить ситуацию. Эксперты считают, что основной акцент надо сделать на улучшении экономической ситуации в стране и увеличении занятости населения, а не на расширении штатов полиции.