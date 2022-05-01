Глава парламентской комиссии Великобритании подал в отставку из-за просмотра порно

Нил Пэриш был респектабельным членом британского парламента от Консервативной партии, заседая в Лондоне с 2010 года. Фото: ru.wikipedia.org

Просмотр фривольного видео обернулся для члена Палаты общин британского парламента Нила Пэриша крушением карьеры. Господин Пэриш был респектабельным членом парламента от Консервативной партии, заседая в Лондоне с 2010 года, а с 2015 года возглавлял комитет по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству. Но, однажды 65-летний мужчина допустил ошибку. Он посмотрел порно. На рабочем месте.

Как пишет британская «Сан», Пэриш смотрел «неприличные видео» на своем телефоне прямо в здании Палаты общин. «Сдали» парламентария двое его коллег, которые сообщили о подобной непристойности, чем и воспользовались политические противники консерваторов – лейбористы, вынесшие этот вопрос на публику.

Пэриш поначалу пытался оправдываться, что попал на ролик совершенно случайно, в то время как искал в Интернете технику для своей семейной фермы. Конечно, такого исключать нельзя, благо сам экс-парламентарий с 16 лет начал работать «в полях», помогая родственникам в сельском хозяйстве. Позже депутат все-таки признался, как в «моменте безумия» намеренно пересмотрел похабную сцену еще раз во время того, как находился в Палате общин.

- Вся эта ситуация началась тогда, когда я искал трактор, а потом я попал на другой сайт с очень похожим именем, и я посмотрел его (ролик) немного, чего я не должен был делать. Мое преступление, мое самое большое преступление, в том, что в другой раз я перешел на этот сайт во второй раз, и это было намерено. Я сидел в ожидании голосования, - признался Пэриш, подчеркнувший, что «абсолютно неправильно» смотреть порно на работе.

В результате в субботу парламентарий подал в отставку после проведенного его коллегами разбирательства.