Вдова Николая Караченцова стала звездой массовки в «Ленкоме»

Людмила Поргина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В «Ленкоме» продолжают бушевать страсти. Очередным этапом конфликта стало недавнее заявление пресс-службы театра, которое вызвало большой резонанс в СМИ. В заявлении говорилось, что некоторые артисты «Ленкома Марка Захарова» развернули открытую клеветническую кампанию, оскорбительную для всего театра. Имена не назывались, но почти нет сомнений, что речь идет об актрисах Александре Захаровой и Людмиле Поргиной.

Они не раз говорили, что «Ленком» плохо хранит память о Марке Захарове. Что сегодня в театре полупустые залы. И любимое: "артисты, которые вводятся в текущий репертуар на главные роли, должны играть в массовке, как было при Марке Захарове".

Тем не менее большую часть репертуара по-прежнему составляют спектакли, созданные Марком Захаровым. Даже была восстановлена (по инициативе директора театра Марка Варшавера) «Поминальная молитва», спектакль-легенда. После смерти главного исполнителя Евгения Леонова в январе 1994 года спектакль был снят с репертуара и возвращён только в 2021 году. Мемориальный кабинет Захарова никем не занят. В нём сохранено все, как было при жизни художественного руководителя.

А вводы «вторых составов» в репертуарные спектакли не только открыли новые творческие возможности для многих артистов труппы, но и продлили жизнь некоторым постановкам. И это позволили избежать отмен и замен спектаклей во время пандемии. И вообще театр – не музей. Это – живой организм.

Сейчас в театре идут репетиции двух спектаклей. Один из них ставит режиссер Антон Яковлев, другой (пока в качестве эксперимента) – артист труппы Александр Лазарев (он, кстати, занимался восстановлением «Поминальной молитвы»). Есть и другие успехи: «Ленком» стал лауреатом престижной театральной премии - Brand Awards в номинации «Лучшая молодая труппа, воспитание молодого поколения».

Но все это «совершенно не важно для некоторых артистов театра. Для них важнее амбиции, сплетни, зависть и бездоказательная клевета в адрес своего дома».

Мы позвонили директору театра Марку Варшаверу за разъяснениями.

- Ну что сделаешь с завистливыми и больными людьми? Лучше всего: на них не обращать внимание, – похоже, Марк Борисович устал давать комментарии на тему «оппозиции» в театре. – В "Ленкоме" сегодня играют все артисты труппы, включая, кстати, и Людмилу Поргину, которая при Марке Захарове почти не работала. И не только она, раньше 85% труппы не работало. О какой «массовке» может быть речь, если всех этих артистов принимал в театр Марк Захаров. Сегодня все они заняты, многие играют главные роли.

Даже Поргина выходит на сцену в шести (!) спектаклях. Пусть украшает нашу массовку. Она же называет себя европейской звездой. Рассказывает, как блистала в Париже вместе со своими гениальным мужем Николаем Караченцовым. Хотя в театре все знают, что она лет 30 ничего не играла. Марк Захаров считал ее самой бездарной артисткой нашего театра. И просил (кстати, вместе со своей дочерью Александрой Захаровой) убрать Поргину из театра. То, что она говорила в интервью о Марке Анатольевиче, когда он был жив, - это за гранью добра и зла. Не было никакой благодарности за то, что театр делал для неё и Николая Карченцова на протяжении 13 лет (27 февраля 2005 года Караченцов попал в страшную автомобильную аварию, в результате которой получил черепно-мозговую травму, после которой полностью так и не восстановился, но театр продолжал платить народному артисту высокую зарплату – Ред.).

Сейчас Поргина выходит на сцену в нарядных платьях. Да, все роли без слов. Как ей доверить роль со словами, если она столько лет ничего не играла? Пусть будет украшением массовки, она же «европейская звезда». За эти выходы она получает дополнительно к окладу около 30 тысяч, а суммарно более 80 тысяч в месяц. Плюс пенсия в 50 тыс. Не так уж мало. Грех жаловаться ей...

Больше всего в этой истории меня возмущает, что ни Поргина, ни Александра Захарова не понимают, что гадости, которые они говорят о «Ленкоме», они говорят о театре, который носит имя Марка Захарова.