Педагог по вокалу оценил модные песни: музыка для ног у «Руки Вверх», у МакSим — крутой дуэт, а у Дани Милохина — плагиат

МакSим и Дима Билан шикарно спелись.

К праздничным выходным сразу несколько музыкантов выпустили новые песни. Есть новинки танцевальные, есть романтичные мелодрамы. Мы выбрали самые обсуждаемые в сети новинки тех артистов, у кого миллионы поклонников.

Самые обсуждаемые премьеры kp.ru послушала с профессионалом – педагогом вокала Юлией Таравковой.

«Руки Вверх» - «Одиночка»

Единственная группа, которая может себе позволить сейчас стадионный тур по стране - «Руки Вверх». Это потому, что только эта группа и может собрать стадион в то время, когда люди избалованы изобилием музыкального материала и отвыкли ходить на массовые мероприятия за время пандемии. 2 июля «Руки Вверх» соберут «Лужники».

«Руки Вверх» накануне майских праздников выпустили песню «Одиночка» о женщинах, которые сами растят детей. В песне есть такая неоднозначная строчка: «Ты уже не одиночка, но что же скажет дочка…»

А что же скажет музыкальный эксперт?

- Диапазон песни «Одиночка» меньше октавы, вращается всего вокруг одного трезвучия, трех основных нот. Мелодия примитивна. Здесь вы встретите постоянно повторяющийся музыкальный рисунок в куплетах. Нет ни бриджа, ни развития. Что касается динамики песни: исполнитель поет монотонно, никакого piano, forte; практически на одной громкости всю песню; безэмоционально и скучно. «Музыка для ног» - это когда есть только ритм, незамысловатый текст, не отвлекающий вокал, пару модных звуков в аранжировке; но основной акцент на ритме, чтобы человек мог танцевать и ни о чем не думать. У Сергея много таких треков: с одинаковой гармонией и одинаковыми битами.

Педагог вокала Юлия Таравкова оценила музыкальные новинки с профессиональной точки зрения.

МакSим и Дима Билан – «Знаешь ли ты»

Два популярных исполнителя записали дуэт. Дима Билан поет с МакSим ее большой хит «Знаешь ли ты». МакSим говорит: «Дима Билан один из немногих музыкантов, который на протяжении долгих лет остается не только любимым многими слушателями артистом, но и сохраняет настоящие человеческие качества. Поэтому, когда он предложил мне идею сделать обновленную версию «Знаешь ли ты» и вдохнуть в нее свое видение, я его поддержала».

МакSим на праздники уехала петь в Крым, а мы слушаем обновленную версию ее хита с педагогом по вокалу.

- Прекрасный дуэт, где каждый исполнитель стал ярким дополнением друг другу. Этот дуэт действительно можно назвать кавером хита МакSим, потому что теперь он заиграл новыми красками и получил второе рождение. Шикарный тембр Димы, мастерское умение подавать слово (эмоционально приживая каждое) – чутко, душевно. Это называется осознанным пением. Невероятно красивая гармония песни, большой диапазон (полторы октавы) развитие, кульминация и в конце трогательное pianissimo МакSим. Аранжировку не испортили новомодной электронщиной, красивая гитарная партия. Дима спел на октаву вниз свою партию, где-то они пели в унисон. С музыкальной точки зрения можно было бы вокальные партии разнообразить не только спев на октаву вниз… У Димы прекрасные верха, мне не хватило раскрытия голоса в этой песне. Что касается МакSим, то мне кажется - она не перепевала заново – я слышу старую вокальную дорожку песни.

Даня Милохин - «Тебя рядом нет»

Блогер Даня Милохин периодически поет. У его нового трека не было пока официального релиза. Милохин записал песню и предложил ее послушать подписчикам своего канала в телеграме. Возможно проверяет – поймут или нет, что не так с красивой песней «Тебя рядом нет». Композиция разошлась в сети, ее обсуждали юные поклонники блогера всю неделю. Раньше трек был известен по сниппетам с заголовком «Снова я встречаю рассвет». Предупреждаем — лучше не делать официальный релиз: будет скандал.

Эксперт Юлия Таравкова разобралась.

- Прослушав песню, была приятно удивлена аранжировкой: все звучит очень фирменно, мощное цепляющее развитие припева. Даже не поверила, что это Даня Милохин. Послушав еще несколько раз поняла что, к сожалению, это плагиат. В оригинале трек называется «Don’t Go Yet» исполнитель Lil Mar. Команда Дани Милохина (студийная) не стала сильно заморачиваться, просто звукорежиссеры вырезали вокал исполнителя, кто-то написал русский текст и звукорежиссеры вставили вокал Дани, который постарался максимально скопировать оригинал. Что я чувствую слушая такое? Что меня обманули - я получила дешевую подделку чьего-то чужого таланта, идеи, работы музыкантов над звучанием. К сожалению, всегда есть люди, которым проще воровать чужие идеи и выдавать за свои.