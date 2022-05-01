Геннадий Зюганов: Победа будет за нами! Почему я говорю, как Молотов 22 июня 41-го? Потому что и сегодня мы боремся с нацизмом

Геннадий Зюганов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- ...Геннадий Андреевич, товарищ Генеральный секретарь, это помощник Зюганова вам звонит.
- Товарищ Гамов, здравствуйте. Поздравляю вас с Днем пролетарской солидарности, Днем международного сплочения всех прогрессивных сил. Да здравствует Гамов! Ура!
- Да здравствует товарищ Генеральный секретарь! Ура! Если на полном серьезе говорить, скажите, чем сегодняшний праздник отличается от всех предыдущих, и где вы сейчас находитесь, товарищ Генеральный секретарь?
- Ну, я двигаюсь в сторону Красной площади. У нас сегодня там, рядом, на площади Революции, будет митинг, будем поздравлять, приветствовать.
У нас сегодня по всей стране идут массовые мероприятия, автопробеги, отправляем дополнительные конвои своим друзьям на Донбасс, на ридну Украину для трудового народа.
Все делаем, чтобы эта солидарность была видимой, осязаемой, и прежде всего, - это забота о детях, женщинах, стариках.
Принимаем большую группу детей, с ними вместе утренники проводим, встречи.
Надо, чтобы перед лицом всех угроз, которые объявлены стране, люди труда чувствовали сплоченность. Я надеюсь, что это пройдет очень достойно.
К сожалению, пятая колонна не дремлет, смотрю, то одно, то второе, то третье... Тем не менее без солидарности и сплоченности не было бы и победы в мае 45-го.
Поэтому, сегодня демонстрируем не просто единство действий, а волю к новым победам, и уверен, победа будет за нами.
- Вы прям как Молотов в 41-м году говорите: «Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!»
- Сейчас время-то еще более опасное и сложное. Некоторые недооценивают, что брошен вызов нашей цивилизации.
А вершиной русской цивилизации была советская власть. СССР был самой умной, самой храброй, самой образованной, самой победной, космической страной в мире.
Сейчас многие это понимают и начинают ценить.
Я недавно почитал внимательно интервью Патрушева, секретаря Совбеза. И я порадовался, наконец, те главные идеи, которые мы 20 лет произносили, прозвучали из очень ответственных уст - и о необходимости сплоченности, и о том, что надо взять все лучшее из советской эпохи, и понимать, какие угрозы стоят перед нами, быть умными, образованными. Высоко оценили и достижения советской школы.
Так что подвижки есть, но надо энергичнее работать.
- Еще энергичнее! Спасибо вам огромное, товарищ Генеральный секретарь.
- С праздником всех, с Первомаем! Давай, будем работать, будем трудиться. Обнимаю тебя.
- С праздником! Ура!
- Ура! Пока.