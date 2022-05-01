Геннадий Зюганов: Победа будет за нами! Почему я говорю, как Молотов 22 июня 41-го? Потому что и сегодня мы боремся с нацизмом

Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Геннадий Андреевич, товарищ Генеральный секретарь, это помощник Зюганова вам звонит.

- Товарищ Гамов, здравствуйте. Поздравляю вас с Днем пролетарской солидарности, Днем международного сплочения всех прогрессивных сил. Да здравствует Гамов! Ура!

- Да здравствует товарищ Генеральный секретарь! Ура! Если на полном серьезе говорить, скажите, чем сегодняшний праздник отличается от всех предыдущих, и где вы сейчас находитесь, товарищ Генеральный секретарь?

- Ну, я двигаюсь в сторону Красной площади. У нас сегодня там, рядом, на площади Революции, будет митинг, будем поздравлять, приветствовать.

У нас сегодня по всей стране идут массовые мероприятия, автопробеги, отправляем дополнительные конвои своим друзьям на Донбасс, на ридну Украину для трудового народа.

Все делаем, чтобы эта солидарность была видимой, осязаемой, и прежде всего, - это забота о детях, женщинах, стариках.

Принимаем большую группу детей, с ними вместе утренники проводим, встречи.

Надо, чтобы перед лицом всех угроз, которые объявлены стране, люди труда чувствовали сплоченность. Я надеюсь, что это пройдет очень достойно.

К сожалению, пятая колонна не дремлет, смотрю, то одно, то второе, то третье... Тем не менее без солидарности и сплоченности не было бы и победы в мае 45-го.

Поэтому, сегодня демонстрируем не просто единство действий, а волю к новым победам, и уверен, победа будет за нами.

- Вы прям как Молотов в 41-м году говорите: «Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!»

- Сейчас время-то еще более опасное и сложное. Некоторые недооценивают, что брошен вызов нашей цивилизации.

А вершиной русской цивилизации была советская власть. СССР был самой умной, самой храброй, самой образованной, самой победной, космической страной в мире.

Сейчас многие это понимают и начинают ценить.

Я недавно почитал внимательно интервью Патрушева, секретаря Совбеза. И я порадовался, наконец, те главные идеи, которые мы 20 лет произносили, прозвучали из очень ответственных уст - и о необходимости сплоченности, и о том, что надо взять все лучшее из советской эпохи, и понимать, какие угрозы стоят перед нами, быть умными, образованными. Высоко оценили и достижения советской школы.

Так что подвижки есть, но надо энергичнее работать.

- Еще энергичнее! Спасибо вам огромное, товарищ Генеральный секретарь.

- С праздником всех, с Первомаем! Давай, будем работать, будем трудиться. Обнимаю тебя.

- С праздником! Ура!

- Ура! Пока.