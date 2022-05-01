Экс-президент Литвы признала неэффективность санкций против России и призвала Запад "осмелиться на конфронтацию"

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как-то так заведено в странах Запада, и это уже традиция, что выходящие в отставку высокие чины армии, видные политики и просто высокопоставленные экс-чиновники после смены статуса словно бы обретают то ли некие зачатки совести, то ли разум. И в своих выступлениях вдруг начинают руководствоваться здравым смыслом и элементарной логикой. Но это относится преимущественно к величинам в геополитике и из больших стран. А вот с маленькими все наоборот. Уходя в отставку, большие политики мини- и микрогосударств словно бы срываются с цепи, на которой их удерживала необходимость соблюдения правил поведения госслужащего.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте на днях выступила в ходе дискуссии в Институте международных отношений и политических наук. И Зеленский в Киеве, и посол Украины в Германии Андрей Мельник поставили бы ей за выступление "пять с плюсом".

В определенно реалистичном подходе Грибаускайте отказать было нельзя.

- Наши санкции не заставят их передумать. Напротив, западные санкции объединяют людей против Запада. Поверьте, я ужинала с представителями Запада и в шутку сказала: "Им (русским – прим. авт.) для выживания хватит картошки, огурцов и еще кое-чего. Этого хватит, они все равно будут бороться за него, - оценила Грибаускайте эффективность введенных Западом санкций против России. - Мы, избалованные представители Запада, думаем, что им не хватит каких-то там западных шампуней или еще чего-то, так этого не будет. Они выживут и выстоят перед любыми нашими санкциями.

И тут она, безусловно, знает, о чем говорит. Не зря же выросла в СССР и была спортсменкой, ударницей коммунистического труда и комсомолкой, хотя побыть красавицей ей так и не удалось. Психологию советского человека и русского народа она знает прекрасно. Но вот выводы из этого далее делает совершенно бредовые.

- Питать иллюзии, будто мы можем как-то влиять на мнение, как-то пропихнуть информацию через этот барьер, – неважно, какую, ей никто не будет верить. Мы мыслим на западный манер, а они - на восточный. Это совершенно иная цивилизация. Питать иллюзии, будто мы можем как-то воздействовать, а люди на улицах свергнут Путина, этого в истории никогда не было и не будет, - ответила он на вопрос, насколько эффективен взятый Западом курс. - Меня такой вопрос возмущает, это выражение западной наивности. Мы сталкиваемся с совершенно иной цивилизацией. Его власть держится не на поддержке людей, а на "силовиках" и других финансовых структурах. Никогда при наличии такой пропаганды, такой тоталитарной системы, такого преследования, люди из страха не выйдут на улицы его свергать.

Малость, да и не малость приврала Даля, но куда же без этого, если в русле западного мейнстрима о России.

Но вот дальше у госпожи Грибаускайте крышу снесло окончательно. И она начал на украинский манер мриять (мечтать) о победах и репарациях.

- Всегда потерпевший поражение агрессор должен платить репарации, но для этого надо сначала одержать победу. И мы должны определиться, что такое победа, – заявила экс-президент Литвы. – Для одних это только вытеснение. Для других – это оплата ущерба и нанесенного во время войны урона. Все в руках Запада. Есть много ресурсов, не только замороженные средства Банка России, но и имущество олигархов. Его уже пытаются продать. Думаю, что это будет крупная сумма, Запад с Украиной будут решать, как ее использовать.

Начала вроде бы правильно, что сначала надо одержать победу, но потом понесло опять на репарации и контрибуции. Но каким способом достичь этой самой победы. По мнению. Грибаускайте, рецепт прост – это война.

- Надо осмелиться на конфронтацию и принять вызов, который бросила Россия. Эти попытки Запада отступать, чтобы якобы избежать Третьей мировой войны, – так эта Третья мировая война уже идет. Она европейская. Это война не только с Украиной. Она против всего демократического мира, против установившейся после Второй мировой войны архитектуры безопасности, она уже идет. Не мы ее начали, не мы обостряем ситуацию. Если мы будем отступать и позволим агрессору садиться нам на голову, он залезет и изменит весь порядок, последствия будут плохими, мы с ними не справимся. Особенно такие страны, как мы – маленькие, - заявила Грибаускайте опешившей аудитории. - Европа слишком мала для конвенциональной войны, в плане защиты – надо останавливать войну там, где она началась, и как можно скорее, всеми силами. Наше бездействие означает расширение войны.

После чего выдала уже совершеннейший алогичный бред, понять который могут, как выразился бы в этой ситуации Виталий Кличко, не только лишь все: "Чем больше географически мы будем отдаляться от конфликта, тем скорее он приблизится к нам".

Ну, а закончила она уже совершенным военным экспертом, на манер украинских: "Я была президентом, и разбираюсь в военных моментах, я была командующей армией, я знаю, что говорю. Это не эмоции, когда я говорила, что для победы, надо остановить на поле боя".

Но вариант развернуть это поле боя в Литве категорически при этом отвергла.

- Не на территории Литвы, она слишком мала. Знаете, есть такой пример, почему надо покупать автомобиль побольше, особенно спереди, чтобы было пространство для давления в момент ДТП. И это прямая аналогия для страны, которая в поперечнике составляет 300 км.

Про вариант, когда в тебя, остановившую машину на обочине, со всей дури влетает сзади и просто сметает с дороги мощнейший тягач-трак, Даля очевидно не подумала.

Впрочем, для страны, имеющей в поперечнике всего каких-то 300 километров, есть гораздо более подходящий совет – сидеть тихо и не жужжать. А самой Дале Грибаускайте никто не мешает надеть камуфляж, взять американскую штурмовую винтовку и пойти повоевать на поле боя на самой Украине. Попробовать, как говорится, на себе. А потом и другим советовать.

Или это она просто зарабатывает очки, чтобы ее назначили генсеком НАТО? Место ведь станет вакантным в ближайшее время.