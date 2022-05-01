"Мы твой недуг в подвиг определим!"

Тренировка украинских бойцов в Запорожской области. Фото: REUTERS

Все большую популярность в среде украинских экспертов приобретает прикладное применение теории относительности Эйнштейна. Естественно, на уровне примитивного мышления.

- Все в мире относительно, - говорят они, читая очередные сводки с поля боя. И начинают сводить концы с концами, завязывая узелки украинских перемог.

На высшем уровне эту задачу для украинцев решает Алексей "Люся" Арестович советник главы Офиса президента Украины, ставший чуть ли не официальным спикером, с которым приходится конкурировать самому Зеленскому. Впрочем, с позиции Арестовича, это еще смотря кто из них с кем конкурирует. Называл же он Зеленского еще недавно слабым человеком и трусом с "мелким самолюбием".

Арестович успел уже даже блокировку нацистов "Азова" на "Азовстали" в Мариуполе "победой Украины".

Cоветник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Они (русские – прим. авт.) говорят, что их главная задача – разгромить националистические батальоны. То есть взять окончательно Мариуполь. Но президент сказал, что если защитники Мариуполя будут уничтожены, то Украина выйдет из переговоров. Будем добивать, уничтожать, пока последний подонок не погибнет тут на нашей земле, - заявил он, когда окруженные и заблокированные "азовцы" молили Киев о деблокировании. - И им нечего ответить, у них кризис и страшная политическая катастрофа, они не знают, как выходить из этой ситуации, прежде всего – на внутреннем рынке. И все, это победа Украины на самом деле.

"Высокий штиль". Примерно так в ведомстве Геббельса втирали про окруженную в Сталинграде армию Паулюса, пока сам Гитлер на трое суток после ее сдачи в плен уединился, не желая никого видеть. И Арестович уже дорос до того, чтобы стать достойным работам у Геббельса заместителем.

Эксперты рангом пониже и "жемчуга" моют пожиже. Вот, например, взять те же ракетные удары со стороны российских военных по частям, складам, базам ВСУ. Можно, конечно, решить, что это все победы России. Но можно посмотреть на предмет и с другой стороны. Не российский ПТУР уничтожил украинский танк, а украинский танк лишил российские войска высокоточного боеприпаса.

База вооружений и склад боеприпасов уничтожила целых три российских высокоточных "Калибра". Буквально вчера взлетно-посадочная полоса на аэродроме близ Одессы лишила российскую армию еще нескольких ракет в арсенале.

Оскудевают российские арсеналы, скоро уже нечем будет бомбить или наносить ракетные удары. Кстати, украинские эксперты такие прогнозы делали уже начиная где-то с восьмого марта. Один из них вчера даже написал, что аэродром Одессы обезоружил российский ВМФ. Дескать, в Черном море стоят корабли, которые могут дать залп в 20 "Калибров", а русские стреляют какими-то старыми ракетами. Вопрос, зачем бить микроскопом, когда для решения задачи вполне подходит молоток, у эксперта не возник.

Конечно, есть еще недоработки и недостатки. Вот, например, вчера в Одессе украинская ПВО случайно "демилитаризовала" украинский же БПЛА Bayraktar-TB2. Или, как сообщает ресурс Avia.pro, бойцы ВСУ заземлили несколько своих же вертолетов ВВС ВСУ. Просто думали, что это русские вертолеты и стрельнули пони своими "Стингерами". Некоторые, говорят, даже умудрились один низколетящий "Джавелином" сбить. И в сети есть тому документальные подтверждения. Летел себе украинский летун мирно бомбить Донбасс, а тут вдруг – бах. И все, приехали. Свои же отправили в подземное воинство (просьба не путать с небесным).

С одной стороны, это зрада. Но с другой – самая что ни на есть перемога. И даже двойная. Потому что бойцы ВСу показывают, что они совершенствуют свои навыки и делают это вполне успешно. А с другой – западное оружие доказало свое превосходство над военной техникой российского производства, пусть даже и древними, как испражнения мамонта, Ми-8 советского производства. Еще и третья перемога есть. Это советские вертолеты были убыточными и неэффективными, как Донбасс (в представлении все тех же украинских экспертов).

Так что, все, сами понимаете, относительно. Или, как говорил военком в фильме "ДМБ", "твой позорный недуг мы в подвиг определим, пошлем в десантники". Далее все, надеюсь, помнят.

Но окончательно, если брать на вооружение такую логику украинских экспертов и Арестовича. Украина победит, когда закончит свое существование в виде государства. Придет какой агрессор ее победить, а ее нет, она в домике. Ку-ку.

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