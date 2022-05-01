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В мире1 мая 2022 13:26

Бывший президент Олимпийского комитета Австралии: мы купили Олимпиаду

Обнаружено интервью Джона Коутса, в котором он признается, что Сидней получил права на Игры 2000 года благодаря «денежным вливаниям»
Антон ФОКИН
Джон Коутс рассказал, что Сидней получил права на Игры 2000 года благодаря «денежным вливаниям»

Джон Коутс рассказал, что Сидней получил права на Игры 2000 года благодаря «денежным вливаниям»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийские игры в теории должны считаться образцом честности, благородства и духа здорового соперничества, однако в очередной раз эти «золотые истины» оказываются поруганы. Как пишет «Гардиан», недавно было обнаружено часовое интервью бывшего главы Олимпийского комитета Австралии и одновременно действующего вице-президента МОК Джона Коутса, который заявил, что выбор Сиднея в качестве столицы Олимпийских игр 2000 года был «в значительной степени» был обеспечен тем, что представители Зеленого континента «купили Игры».

В самом видео, записанном в 2008 году, Коутс утверждает, что он предлагал «денежные средства» двум национальным олимпийским комитета из Африки в обмен за голоса в поддержку австралийского города во время голосования в 1993 году.

- Очевидно, что члены МОК от Кении и Уганды очень волновались, чтобы иметь со мной дело, ведь я сидел с ними за столом на большом банкете накануне ночью. Поэтому я просто подошел к ним и сказал: слушайте, если вы проголосуйте за нас, и мы пройдем, то я по 50 тысяч долларов каждому вашему национальному олимпийскому комитету, по 10 в год в течение следующих 5 лет, или в другой форме, которой вы хотите, чтобы потратить на развитие спорта, - признался Коутс, оговорившись, правда, что один из этих спортивных функционеров зачислил деньги себе на личный счет, из-за чего и появились обвинения в коррупции.

В 1999 году в отношении Коутса уже проводилось расследование по подозрению в причастности к подкупу членов МОК от Кении Чарльза Мукоре и Уганды Фрэнсиса Ньянгвесо, но тогда он был признан невиновным. Аудитор, проводивший расследование, посчитал, что деньги были направлены не напрямую членам МОК, а местным комитетам.

Кроме того, Коутс предлагал от лица Олимпийского комитета Австралии различные субсидии и гранты на развитие спорта в Кении и Уганде в рамках международной программы помощи Канберры африканским странам, а также стипендии на обучение спортсменам и функционерам в австралийских вузах спортивной направленности. В то время подобный вид «спонсорства» был разрешен правилами МОК, после нескольких скандалов с выборами кандидатуры Солт-Лейк-Сити на проведение Зимней Олимпиады 2002 года подобная практика была запрещена.

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