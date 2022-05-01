Бывший президент Олимпийского комитета Австралии: мы купили Олимпиаду

Джон Коутс рассказал, что Сидней получил права на Игры 2000 года благодаря «денежным вливаниям» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийские игры в теории должны считаться образцом честности, благородства и духа здорового соперничества, однако в очередной раз эти «золотые истины» оказываются поруганы. Как пишет «Гардиан», недавно было обнаружено часовое интервью бывшего главы Олимпийского комитета Австралии и одновременно действующего вице-президента МОК Джона Коутса, который заявил, что выбор Сиднея в качестве столицы Олимпийских игр 2000 года был «в значительной степени» был обеспечен тем, что представители Зеленого континента «купили Игры».

В самом видео, записанном в 2008 году, Коутс утверждает, что он предлагал «денежные средства» двум национальным олимпийским комитета из Африки в обмен за голоса в поддержку австралийского города во время голосования в 1993 году.

- Очевидно, что члены МОК от Кении и Уганды очень волновались, чтобы иметь со мной дело, ведь я сидел с ними за столом на большом банкете накануне ночью. Поэтому я просто подошел к ним и сказал: слушайте, если вы проголосуйте за нас, и мы пройдем, то я по 50 тысяч долларов каждому вашему национальному олимпийскому комитету, по 10 в год в течение следующих 5 лет, или в другой форме, которой вы хотите, чтобы потратить на развитие спорта, - признался Коутс, оговорившись, правда, что один из этих спортивных функционеров зачислил деньги себе на личный счет, из-за чего и появились обвинения в коррупции.

В 1999 году в отношении Коутса уже проводилось расследование по подозрению в причастности к подкупу членов МОК от Кении Чарльза Мукоре и Уганды Фрэнсиса Ньянгвесо, но тогда он был признан невиновным. Аудитор, проводивший расследование, посчитал, что деньги были направлены не напрямую членам МОК, а местным комитетам.

Кроме того, Коутс предлагал от лица Олимпийского комитета Австралии различные субсидии и гранты на развитие спорта в Кении и Уганде в рамках международной программы помощи Канберры африканским странам, а также стипендии на обучение спортсменам и функционерам в австралийских вузах спортивной направленности. В то время подобный вид «спонсорства» был разрешен правилами МОК, после нескольких скандалов с выборами кандидатуры Солт-Лейк-Сити на проведение Зимней Олимпиады 2002 года подобная практика была запрещена.