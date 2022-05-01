На "вялого" Шольца есть энергичный Мельник

Канцлера Германии Олафа Шольца пристыдил за нерасторопность посол Украины. Фото: REUTERS

Таблетки кончились, уколы не поставили (возможно, медсестра объявила забастовку в связи с подорожанием отопления квартиры), и украинский посол в Германии Андрей Мельник пришел в обычное для себя перевозбужденное состояние, начав снова учить немцев, как им надо жить и, главное, помогать Украине. Свои очередные претензии и хотелки он буквально вывалил на стол в интервью Bild am Sonntag.

- Граждане Германии хотели бы иметь энергичного канцлера, - заявил Мельник и назвал политику нынешнего "вялой". Хорошо хоть не самого Шольца, а то ведь этот персонаж мог бы отчебучить и такое.

- Олаф Шольц, вероятно, поступает как Ангела Меркель: сначала ждет, наблюдает, а потом позже принимает решение – или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости, - подвел итог под своими претензиями к главе правительства ФРГ посол Украины в Германии. – Но политика твердой руки – это история.

После Мельник озвучил очередные претензии и требования к Германии.

- Украина нуждается в самом современном немецком оружии, а обещанные Киеву самоходные зенитные установки Gepard были выпущены 40 лет назад, начал плакаться Мельник и перечислил, что бы он хотел видеть на Украине в "посылках" из Берлина. - Мы хотели бы увидеть быстрый экспорт 88 танков «Леопард», 100 БМП «Мардер», самоходных гаубиц и многое другое...

Украинский посол в Германии Андрей Мельник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накопились у Мельника претензии к правительству Германии и по статьям финансовой помощи.

- 1 млрд евро помощи для Украины – это звучит очень много. Но я хотел бы отметить, что пакет помощи, только что принятый правительством Германии для немцев, составляет 15 млрд евро, - совершенно нагло и потеряв все берега заявил Мельник. Как, дескать, вы можете говорить о какой-то помощи своим гражданам, когда у вас украинцы еще не накормлены-напоены, не обуты и не одеты?

Не устраивает Мельника и ответ немецкого правительство, что у бундесвера (армия ФРГ) нет таких вооружений в необходимых количествах, которые уже не просит, а требует Украина. Посол объявил, что у бундесвера есть то, в чем нуждается Украинская армия, и даже назвал конкретные вооружения.

Получается, он не только публично унизил канцлера Германии своими уничижительными характеристиками и сравнениями, но и не менее публично обвинил во лжи.

Но и этого ему показалось мало, и Мельник потребовал, чтобы Германия приняла такой же закон о ленд-лизе в отношении Украины, какой на днях был принят в США. И не только о ленд-лизе.

- Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны, - заявило это совершенно обнаглевшее хамло, не обращая внимание, что вмешивается во внешнюю политику Германии, направленную совершенно открыто и явно против третьих стран.

А что же Германия?

Федеральный канцлер Шольц по-прежнему терпит от Мельника и Украины унижение за унижением. И лишь оправдывается, что он не вялый, а очень даже ничего себе такой, вполне энергичный.

- Я принимаю решения быстро и согласованно с нашими партнерами. Я нахожу поспешные действия и самостоятельные усилия Германии сомнительными, стал он оправдываться тому же самому изданию, которое интервьюировало Мельника. И вряд ли такими оправданиями набрал себе очков в глазах рядовых немцев, многие из которых уже советуют правительству "посадить Мельника в танк и отправить его в Киев".

Так немцев и их элиту давно никто не унижал. А с другой стороны – а если они там в немецком правительстве мазохисты и еще и удовольствие получают от такого обращения с ними.