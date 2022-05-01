Андрей Лысенко, волонтёр из Донецка: Указ президента России о поддержке волонтеров ДНР и ЛНР - это хорошая подмога

Андрей Лысенко, волонтёр, начальник желдоручастка Донецкой обогатительной фабрики Фото: СОЦСЕТИ

Президент России Владимир Путин подписал Указ о поддержке волонтерской деятельности в Донецкой и Луганской народных республиках.

Как сказано в Указе, размещенном на портале правовой информации, оргвопросами, связанными с волонтерами в Донбассе, будет заниматься Росмолодежь. Это ведомство вместе с Ассоциацией волонтерских центров определит порядок отбора и подготовки волонтеров. А ФСБ и Минобороны России обеспечат безопасный и организованный порядок пересечения волонтерами государственной границы.

В случае гибели волонтеров в зоне проведения спецоперации их семьям положены выплаты в пять миллионов рублей, при ранении – три миллиона. Правительство России должно в течение недели определить порядок выплат и медицинского страхования волонтеров на период их пребывания на территориях ДНР и ЛНР.

Я позвонил в Донецк, своему давнему знакомому, одному из лидеров волонтерского движения Донбасса Андрею Лысенко.

- ... Андрей, вас хорошо знают не только в ДНР, ЛНР, но и в России. Скажите, как вы оцениваете документ, который подписал Владимир Путин?

- Я очень положительно оцениваю заботу, проявленную о волонтерах, потому что мы каждый день рискуем своей жизнью. Ведь нам постоянно приходится бывать там, где идут боевые. Указ президента Путина о поддержке наших волонтеров означает, что в случае, не дай Бог, какого-нибудь происшествия человек, а также его семья заслуживают каких-то льгот. И даже выплат.

- А вы сколько уже трудитесь волонтером - именно так хочется назвать то, чем вы занимаетесь?

- С 2014-го, уже больше 8 лет.

Но я - в этом плане - являюсь частным лицом.

- Думаю, это неважно. Главное, что вас знают как волонтера, я повторюсь, не только в республиках Донбасса, но и в России, да и в СМИ вы, как говорится, «раскручены».

Скажите, а всего, по вашим прикидкам (вы же с коллегами общаетесь), сколько волонтеров в ДНР и ЛНР, которые входят в волонтерские организации или частные, как вы?

- Я знаю до двух десятков, действительно, нормальных волонтеров, которые рискуют жизнью на протяжении всех этих 8 лет.

На данный момент в связи с усилением боевых действий и проведением спецоперации Российской Федерацией, количество волонтеров увеличилось не то что в разы, а в десятки, а, может быть, и в сотни раз. Потому что приезжают из разных регионов России люди, которые просто хотят помочь местным жителям.

У меня, Александр, уже даже организована группа людей, которые вокруг меня собрались, всего более двух десятков человек, которые покупают продукты, формируют посылки, наборы продуктов, со мной ездят и раздают все это людям.

И, вообще, на мой взгляд,

волонтерское движение в Донбассе приобрело сейчас огромный масштаб.

- То есть указ Владимира Путина по работе волонтеров ДНР и ЛНР оказался очень кстати сейчас?

- Да, очень кстати. Конечно, хотелось бы надеяться, что он касается всех волонтеров, независимо от того - это частное лицо, которое знают СМИ, или специально нужно вступать в какую-то определенную организацию, чтобы иметь какие-то льготы.

- Вы с местными властями, наверное, определитесь теперь, как положения Указа будут действовать на практике...! Я вам часто позваниваю, особенно в последнее время. Какие сейчас у вас маршруты, ситуация складывается, где вы бываете с ребятами-волонтерами, в каких районах, что знаете?

- В Мариуполе мы были, привезли тонну продуктов. Половину разгрузили в мечети на берегу моря.

И рядом с мечетью, в километре где-то, находится православный храм. И мы половину продуктов отдали туда прихожанам.

Меня что поразило? Вот когда я сказал, что это - для общины мусульман, а часть будет для общины православных, то мусульмане сказали: неважно нам, мусульманин это или нет, кто будет приходить к нам, кто будет нуждаться, христианин он или мусульманин, совершенно неважно, пусть приходит, мы ему дадим продукты, воду. То есть, сейчас нет у нас разногласий, что самое интересное, по религиозным каким-то признакам или национальным. У нас все сейчас объединено, все друг друга поддерживают.

- Какие вы молодцы. Скажите, а где вы берете продукты, транспорт?

- У меня есть мои подписчики, которые купили и мне подарили броневик, бронированную машину, в каких обычно деньги по банкам разводят. И ещё у меня есть подписчики, в частности, известный общественный деятель

Татьяна Монтян, лично мои, которые переводят средства, на которые я закупаю продукты и развожу людям. Вчера я был в Старомихайловке, покормили детей, женщин, стариков. Очень крутой репортаж был по этому поводу по нашему ТВ, как там мальчик бегает, зовет всех: «Сюда, ребята, бегите, здесь вкусняшки раздают». А я привез ящик шоколада и раздавал деткам.

- Какие вы молодцы все-таки. Скажите, ваша супруга с той стороны вернулась или нет?

- Нет. К сожалению, пока это невозможно.

- То есть, вы надеетесь, что линия фронта продвинется, и тогда...

- Конечно. Мы надеемся, что линия фронта - она все-таки сместится, и тогда моя супруга вернётся домой. (Она, как рассказывал Андрей раньше, присматривает за детьми своей родственницы. - А.Г.)

- Андрей, спасибо огромное за вашу работу.

- Спасибо и за вашу работу.

- Держитесь. Счастливо. Всем привет. С праздником, с Первомаем!

- С праздником!

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