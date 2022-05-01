Киев организовал масштабный вывоз продовольствия из страны: Украинцам грозит новый голодомор

Хватит ли продовольствия самой Украине, или стране опять грозит голодомор? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как там говорилось в одном анекдоте: первый раз – случайность, второй – тенденция, а третий – это уже закономерность. Ну, тогда ловите.

В 1918-м войска кайзеровской Германии оккупировали Украину и начали вывозить из нее железнодорожными эшелонами зерно, скот, овощи, корнеплоды, масло и другие продукты питания.

В 1941-м войска гитлеровской Германии оккупировали территорию Украины и начали вывозить из нее железнодорожными эшелонами зерно, скот, овощи, корнеплоды, масло и другие продукты питания.

В 2022-м территорию Украины Евросоюз оккупировать не стал, поскольку Киев сам ему продался с потрохами, но из Украины сейчас ускоренными темпами вывозятся зерно, овощи и прочие продукты питания. Более того, судьба украинских продовольственных запасов, которые оцениваются в 20 миллионов тонн, живо обсуждается европейскими политиками.

Британия и Евросоюз решили отказаться от ввозных пошлин на ввозимые украинские зерно, мясо, мед, консервированные овощи и т.д. Сформулировано это крайне мягко, дескать, "в целях поддержки Украины", но реальные мотивы заключаются в том, чтобы вывезти из Украины как можно больше продовольственных ресурсов. Соответственно, чтобы их не осталось на самой Украине для местного населения. Президент Эстонии Алар Карис решил совсем не стесняться – он заявил, что у Украины большие запасы зерна в хранилищах, и их надо просто вывезти из страны. На польско-украинской границе стоят в заторе 11 тысяч вагонов с зерном, железнодорожники не успевают менять колесные пары (начиная с Польши в Европе колея другой ширины). К борьбе за украинское золото подключились румыны, из украинского порта Измаил вверх по Днестру в Румынию идет нескончаемый поток барж и грузовых судов, вывозящих украинское зерно. На ситуацию даже обратил внимание Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, чье заявление приводится на сайте Минобороны России.

- Украинскими властями на ежедневной основе организован массовый вывоз автомобильным и железно-дорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерна, кукурузы, масляных культур и сельско-хозяйственных животных в Румынию, - говорится в заявлении. - На сегодня вывезено около 20 млн тонн. Обратным маршрутом в обмен на указанную сельскохозяйственную продукцию на Украину завозят иностранное оружие и боеприпасы. Всё это происходит при остром дефиците продуктов питания для собственного населения, а также отсутствии зерновых культур в большинстве регионов Украины для проведения весенней посевной кампании.

20 млн тонн – это еще тот объем, который просто так не вывезешь. Тут нужны, как любили писать в советских газетах, совместные усилия. Но, с другой стороны, а чем еще Киеву расплачиваться за тонны и старого, и нового оружия, которые идут в обратном продовольственным поставкам направлении.

Что интересно, та же Германия уже активно подключилась к продовольственной разверстке Украины. И, конечно же, под общегуманитарным предлогом и в полном соответствии с моральным кодексом строителя Евросоюза.

- Сейчас мы должны беспокоиться о том, что будут есть те, кто станет голодать, что есть страны, которые более не могут позволить себе купить зерно для своего населения... Мы не бросим эти бедные страны, мы их поддержим, - заявил канцлер Германии Олаф Шольца агентству dpa.

- Вся эта военная ситуация ведет к глобальному голоду, - цитирует Шольца Deutsche Welle..

- Как сотрудник железнодорожного транспорта, я обязан обеспечить доставку зерновых, чтобы предотвратить голодную катастрофу в мире, – заявил статс-секретарь министерства транспорта ФРГ Михаэль Тойрер.

Но вот интересно, почему надо кормить голодающую Африку зерном Украины, которое фактически реквизируется во имя благих целей? Ведь никто из них не сказал ни слова о потребностях самой Украины. На которой, кстати, уже пекли хлеб из турецкой муки, смолотой в Турции из украинского зерна.

Многие украинские телеграм-каналы со ссылкой на информированные источники пишут, что офис президента Украины дал разрешение на вывоз зерна и подсолнечного масла в ЕС по железным дорогам. Дескать, сборы нового урожая покроют весь дефицит. Но посевная во многих районах сорвана или даже не начиналась. Урожай будет, минимум, вдвое меньше. если еще будет. Ни ГСМ, ни удобрений, поля в неразорвавшихся минах и снарядах, не считая минных полей. Наверное, поэтому в пропрезидентских телеграм-каналах Украины сейчас стала активно форситься тема, что Россия вывозит из украинских хранилищ зерно. Надо же чем-то прикрыть свою операцию. Треба подстелить соломки под грядущий дефицит прошлогоднего урожая.

Собственно говоря, многим из нас этот вопрос до лампочки, но надо понимать, что оставшихся на территории Украины жителей Россия в любом случае не бросит, и голода их не допустит. Что означает, что нам придется делиться с украинцами тем зерном, которое могло бы принести хорошие деньги нашей стране. Совсем не лишние деньги.

- В портах Украины скопилось свыше 4,5 млн тонн зерна, которые не могут быть вывезены, - беспокоятся в офисе ООН. Мол, порты и морские пути либо перекрыты российским ВМФ, либо уже под контролем военных России и ЛДНР. Поэтому невозможно их вывезти из Украины.

И это единственная надежда украинцев на данный момент, что они не будут голодать, и что России не придется им помогать еще и в этом вопросе.