Александр Хинштейн - об Указе Президента РФ о дополнительных мерах информационной безопасности: Хакеры будут не так опасны для России

Глава Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

... Алло, Саша, приветствую! С Первомаем тебя.

- Ага, привет. С Первомаем.

- Значит, Президент России подписал Указ о дополнительных мерах информационной безопасности. Здесь, в основном, речь идёт о госструктурах, которые должны, в том числе, создать подразделения по обеспечению информбезопасности, возложить эту функцию на существующие отделы и так далее. Как бы ты это прокомментировал? Почему именно - сейчас? Связано ли это со спецоперацией или такие меры давно готовились?

- Ну, Саш, это - комплекс мер, направленных на то, чтобы обеспечить информационную безопасность в системе власти, цифровой суверенитет, о котором мы часто говорим.

Но это - не абстрактное понятие, а совершенно конкретное явление, и смысл его заключается в том, чтобы страна, в первую очередь ее органы управления, не были зависимы от внешних факторов. Образно говоря, чтобы нам не могли в любую минуту выключить рубильник, а мы, будучи от этого не защищены, не становились заложниками всего этого.

Вот и утвержден новый комплекс мер, он касается и создания в органах власти соответствующих подразделений по информационной безопасности, и в обязательном порядке переход на российский софт...

- Давай объясним, что имеется ввиду.

- Программное обеспечение (ПО).

Я напомню, что раньше мы уже сделали обязательной установку российского софта на все покупаемые в России мобильные устройства.

И плюс к этому создан реестр разработчиков отечественного ПО, и закупать на торгах в интересах государства какие-либо информационные услуги, разработки вне этого отечественного реестра ПО запрещено.

- Почему этим Указом органы ФСБ получают возможность для доступа к информационным системам?

- Потому что сегодня именно на ФСБ возложена ответственность за противодействие киберугрозам, кибернападениям и в целом ударам по информационной структуре.

С начала специальной военной операции российская информационная инфраструктура (если можно так сказать) испытывает колоссальные и беспрецедентные по своему масштабу и системности атаки из сопредельных стран. По сути, специалисты говорят о том, что правительствами ведущих государств выдана индульгенция для хакерских группировок в случае, если они ведут атаки против российской политической и информационной инфраструктур. Это касается попыток обрушить различные сайты, включая Госуслуги, это касается и возможности внедриться в эти сайты, в информресурсы, в том числе и в те. которые управляют системой жизнеобеспечения. Ну, мы живем в условиях цифры, и понятно, что если злоумышленники, например, смогут влезть в систему регулирования воздушными потоками или железнодорожных перевозок и сбить их, это может привести к негативным, очень неприятным последствиям.

Именно на органы ФСБ и созданную там систему, называемую СОПКА (система отражения и предупреждения компьютерных атак. - А.Г.), сегодня эти задачи и возложены.

Поэтому, у уполномоченных органов должна быть возможность доступа ко всей инфраструктуре, для того, чтобы эти атаки качественно отбивать.

- Если все эти дополнительные меры, которые президент отметил в указе, будут реализованы, значит, атаки хакеров Россия отобьет?

- Нет, атаки это не отобьет, но уровень защищенности наших ресурсов повысится, безусловно.

И не случайно у нас, слава богу, ни одна серьезная атака не закончилась каким-то успехом. Да, у хакеров получалось взламывать какие-то сайты, на какое-то время выводить их из строя или затруднять их работу... Но главные задачи, которые перед ними ставились, они на сегодняшний день не достигнуты, информационная инфраструктура обеспечения жизнедеятельности страны не взломана и не нарушена.

- И слава Богу. То есть, хакеры для нас станут не так опасны?

- Ну, система защищенности будет выше, а, следовательно, и хакеры будут менее опасны.

- А почему в Указе перед некоторыми мерами - такие даты, на перспективу: постановить, что с 1 января 2025 года…

- Потому что, по ряду позиций нужно время, для того чтобы полностью перейти, например, с импортного софта на отечественный, для того чтобы полностью поменять оборудование. Это потребует сил, времени.

И глупо устанавливать сроки, которые заведомо невыполнимы.