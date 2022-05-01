«Если бы не моя мама, меня бы давно на свете не было!»: Киркоров отметил золотой юбилей аншлагами в Кремле

Филипп Киркоров отметил свой юбилей концертом Фото: Иван МАКЕЕВ

Эти концерты из-за пандемии Филипп Киркоров переносил два раза.

- Два года я не пел, ждал встречи с вами. И сегодня я рад видеть вас в таком качестве и в таком количестве!-поблагодарил фанатов со сцены Кремлёвского дворца Филипп.

Четыре аншлага подряд, километровые очереди у Кремля с вечным вопросом «есть ли лишний билетик». Все-таки, когда зритель голосует за тебя рублем уже не первое десятилетие -это для артиста лучший подарок к 55-летию.

Филипп Киркоров с семьей Фото: Иван МАКЕЕВ

И свой юбилей Филипп тоже встретил в Кремле, с грустью вспомнив, что для него это немножко печальный праздник, поскольку в этот день много лет назад умерла его мама Виктория Киркорова.

- Мама до сих пор мой ангел-хранитель. Я чувствую, она со мной… Из каких только передряг она меня не вытаскивала. Думаю, если бы не мама, меня бы давно уже не было на этом свете, -начал свою речь король эстрады.

Дети Филиппа Кирокорва Алла-Виктория и Мартин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вообще новое шоу отличалось от последних постановок Филиппа. Это как бы взгляд в будущее из прошлого. Тут и самоирония Филиппа во всей красе. Мол, вы говорите, Киркоров - это перья и блестки, ну хорошо, вот вам такой Киркоров. И на сцену выплывает «птица Феникс» в разноцветных перьях. Тут еще небольшая ретроспектива в прошлое, отдана дань программе «Я не Рафаэль», которая как раз была в стиле эдакого кабаре «Мулен Руж».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мюзикловый фейерверк сменяет образ «молодого папы», восходящего на крест в песне «Мария Магдалена». Все это время артист не ведёт длинных диалогов с публикой, за него все скажет в видеохронике 24-летний Филипп во время своего первого концерта на большой сцене.

Видеоряд - отдельный вид искусства на шоу Киркорова. Графика удивляет, дополняет моноспектакль артиста.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Плюс эффектные образы, а их больше 20.

Костюмы, как нашего Валентина Юдашкина, так и знаменитый плащ от D&G за полмиллиона долларов, который засветился в клипе «Романы».

Но самое щемящее - блок с балладами, которые завершил новый дуэт с Анной Асти. Трек «Хобби» вышел накануне юбилея, но уже взорвал все чарты.

Фото: Иван МАКЕЕВ

И все-таки песни о «жестокой» любви - коронка Киркорова. Даже «снежная королева» Ксения Собчак подпевает в партере «Снег», а ее муж Константин Богомолов, как на рок-концерте, включает на телефоне фонарик.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Чуть позже на банкете сам юбиляр на вопрос гостей, кому он посвящает свою нетленку «Дива», иронично заметит: «Посвящал раньше. Сейчас пою о своей судьбе. Сейчас ведь я главная дива в стране». И с этим не поспоришь.