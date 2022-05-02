Герои спецоперации «Z»: старший лейтенант Сапегин не дал противнику прорваться из «котла»

Контингент российской армии работает в зоне спецоперации на Украине Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с наградными листами на российских военнослужащих, которые демонстрируют отвагу и мужество в боях с украинскими националистами.

Контингент российской армии работает в зоне спецоперации на Украине четко: удерживая превосходство в воздухе, ведет разведку и наносит точные артиллерийские и ракетные удары, обеспечивает гуманитарной помощью мирное население. Если так и дальше дело пойдет, со всей территории Донбасса неминуемо изгонят вооруженных украинских националистов и иностранных наемников. Большая часть из 90-тысячной украинской армии сложит оружие, а наиболее недальновидная будет уничтожена. Уже сегодня очевидно, что бойцы готовят на Донбассе несколько «котлов» в которых собираются «сварить» резервистов Вооруженных сил Украины. Как показал опыт Мариуполя, если слова не помогают, то время и хорошая артиллерийская подготовка решает большинство тактических задач.

СНЯЛ ЧЕТЫРЕ ФУГАСА

Старший сержант Виталий Девятов

Старший сержант Виталий Девятов Фото: Минобороны РФ

«Старший сержант Виталий Девятов вместе с подчиненным личным составом выполнял задачи по разминированию местности, поиску и уничтожению взрывоопасных предметов на территориях, освобожденных от украинских боевиков, а также на маршрутах передвижения российских колонн.

Двигаясь впереди тыловой колонны, старший сержант Девятов обнаружил на участке дороги вблизи одного из населенных пунктов, 4 замаскированных фугаса.

Оценив ситуацию, Виталий оперативно обезвредил и уничтожил обнаруженную взрывчатку.

Продвигаясь далее по маршруту, Девятов обнаружил на труднопроходимом участке местности 6 противотанковых мин, которые также были обезврежены и уничтожены.

Своими решительными действиями, высоким профессионализмом, инженерно-саперное отделение старшего сержанта Виталия Девятова обеспечило оперативное продвижение тыловой колонны по маршруту следования на передний край российской группировки войск».

ВЫДАВИЛ ВРАГА С 600 ПОЗИЦИЙ

Полковник Александр Муратов

Полковник Александр Муратов Фото: Минобороны РФ

«В ходе наступления на одном из стратегических направлений специальной операции на Украине начальник отдела ракетных войск и артиллерии армии полковник Александр Муратов лично руководил соединениями и воинскими частями.

Выдавливая националистов с занимаемых позиций, российскими подразделениями РВиА под руководством Александра Муратова был уничтожен 1 радиолокационный пункт группировки войск противника, 3 зенитных ракетных комплекса, 4 гаубичные самоходные артиллерийские установки, 1 реактивная установка залпового огня, 11 взводных опорных пунктов. Противник понес значительные потери и не смог удержать свои позиции, вынужден был отойти вглубь территории.

Всего подразделениями артиллерии под личным руководством полковника Муратова с начала специальной военной операции нанесено огневое поражение: 50 артиллерийским батареям, 315 опорным пунктам, 19 складам ГСМ и военно-технического имущества, 70 местам сосредоточения вооружения, военной и специальной техники, 600 целям с живой силой и огневыми средствами».

НЕ ДАЛ ПРОРВАТЬ «КОТЕЛ»

Старший лейтенант Илья Сапегин

Старший лейтенант Илья Сапегин. Фото: Минобороны РФ

«Старший лейтенант Илья Сапенин вместе с вверенным ему взводом выполнял задачи по блокированию населенного пункта, подконтрольного украинским националистам с целью недопущения их контрнаступления.

Окруженные боевики раз за разом предпринимали попытки прорыва обороны для выхода из окружения, используя минометный огонь.

Грамотно организовав оборону в зоне ответственности, мотострелки под командованием Ильи Сапегина уверенно отражали все атаки украинских радикалов.

Националисты предприняли попытку вызволить свои подразделения из кольца обороны российских Вооруженных Сил и решили провести массированную атаку через зону ответственности мотосрелкового взвода Ильи Сапегина и доставить окруженным боеприпасы продовольствие.

Несмотря на превосходящие силы противника, взвод старшего лейтенанта Сапегина, в условиях ведения минометного огня отразил нападение. В ходе обороны своих позиций Илья прицельным огнем уничтожил расчет ПТУР противника.

Благодаря смелости и отваге старшего лейтенанта Ильи Сапегина задача по блокированию националистов в населенном пункте была выполнена».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Главном следственном управлении СК России в связи с обстрелом российских пограничников в Брянской области украинскими силовиками возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 1 ст. 346 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего; умышленное уничтожение или повреждение военного имущества).

По данным следствия, 29 апреля 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и иных украинских воинских формирований произвели не менее 35 прицельных выстрелов из минометов калибра 120 мм по сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, находившимся на территории пограничной заставы «Белая Березка» в Трубчевском районе. В результате разрывов артиллерийских мин на территории пограничной заставы получили повреждения административные здания, общежитие, две единицы специальной техники и ворота ограждения.

Кроме того, центральным аппаратом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту обстрела украинскими вооруженными формированиями 30 апреля участка местности вблизи нефтеналивной станции ОАО «Русснефть» в селе Жеча Стародубского района Брянской области. В результате взрывов боеприпасов повреждены здание насосной станции, нефтеналивная труба, металлические конструкции и хозяйственные постройки. Данные действия украинских националистов квалифицированы следствием по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц).

Следственный комитет России устанавливает все обстоятельства указанных преступлений и личности украинских силовиков, причастных к их совершению.

Кроме того, СК России устанавливает лиц, причастных к взрыву 1 мая железнодорожного моста на 67-ом километре железной дороги «Суджа-Сосновый бор» близ села Русская Конопелька Курской области, мощность и тип взрывного устройства, а также иные обстоятельства, имеющие значение для следствия.