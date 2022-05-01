Филипп Киркоров прервал молчание после унижения Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Певец записал видеообращение Фото: Иван МАКЕЕВ

Филипп Киркоров, 30 апреля с шиком отпраздновавший 55-летие, сделал смелое заявление. Певец вступился за бывшую жену Аллу Пугачеву и ее пятого супруга Максима Галкина, которых отчитала Маргарита Симоньян в эфире шоу Владимира Соловьева.

Филипп Киркоров записал видеообращение, в котором призвал сбавить риторику в спорах о поступках известных артистов. "Все чаще я обращаю внимание на возрастающую внутреннюю агрессию к друг другу. Только вдумайтесь - ведь этого только и хотят наши западные, так сказать, партеры. Разжечь внутренние распри. Мы многонациональный народ нашей необъятной страны... Сейчас, когда я вижу клеймение людей не со всем согласных, с альтернативной точкой зрения, людей с другими взглядами, да просто испугавшихся, мне становится горько", - заявил артист.

Он призвал не устраивать "охоту на ведьм". "Публичные люди обязаны сейчас объединять, сплачивать людей, призывать к совместному преодолению всех невзгод", - подчеркнул Филипп.

Киркоров отметил, что живет по принципу - делай так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали. "Грешки есть у каждого. Мы не святые. И если каждый человек в нашей стране задумается об этом, то и нам жить станет хоть на чуточку легче", - заметил артист.

Он попросил не злорадствовать в адрес артистов: "Вы должны сожалеть, что сейчас под вашим гнетом, шапкозакидательским настроем большие профессионалы уезжают вместо того, чтобы создать условия к обратному потоку. Только вместе, только сообща мы можем все преодолеть. Перестаньте отрезать куски от нашего общества. Останется один скелет, на котором с удовольствием спляшут".

Напомним, более двух месяцев Максим Галкин и Алла Пугачева находятся в Израиле. Супруги обосновались на роскошной вилле на берегу Средиземного моря. В курортной Кесарии есть все условия для сытой и комфортной жизни.