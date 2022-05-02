Военная спецоперация на Украине 2 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 мая 2022 года.

Благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" в Мариуполе удалось вызволить 80 гражданских лиц, ранее удерживаемых там националистами, сообщили в Минобороны России. В частности, среди освобожденных - женщины и дети.

Вооруженные силы России уничтожили в Одесской области ангар с вооружением и боеприпасами, поступившим Украине от Соединенных Штатов и европейских стран. Удары наносились высокоточными ракетами "Оникс".

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить в рамках уголовных дел информацию о преступлениях украинских националистов, полученную от Министерства обороны РФ. В ведомстве заявили, что у следователей есть сведения о подготовке серии провокаций с массовыми убийствами мирных жителей, в которых затем планируется обвинить российских военных.