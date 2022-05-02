Последние новости о ситуации вокруг Украины на 2 мая 2022 года: Из бункеров "Азовстали" потянулись первые гражданские

Первая большая партия гражданских, находившихся в подземельях и бункерах "Азовстали", была освобождена. Фото: REUTERS

ПРИСТУП ПРАВДИВОСТИ ВСУ БЫЛ НЕДОЛГИМ

Буквально вчера Минобороны Украины саморазоблачилось насчет фейка о "призраке Киева", рассказав, что такого летчика в ВВС Украины никогда не было. Мол, это, дескать, исключительно собирательный образ "захистников украинского неба". В том же разъяснении командование ВВС Украины не без сожаления разоблачило еще два популярных в Незалежной фейка: украинские летчики не проходят подготовку за рубежом на истребителях F-16, а американские бомбардировщики в небе над Украиной не летают, грозя "российским агрессорам".

Но приступ правдивости был непродолжительным, к утру первого мая его купировали, и Минобороны выступило с заявлением, что ВСУ уже уничтожили 1008 российских танков. Как говорят сведущие люди, это в несколько раз превышает реальное количество российских танков, направленных для участия в СВО. Так что каждый из этих танков был подбит дважды, а то и трижды.

Нет, а что вы хотите? Должен же Киев как-то отчитаться, куда делись поставленные Вашингтоном "Джавелины".

ОДЕССЕ ПРИГРОЗИЛИ В ГОДОВЩИНУ 2-ГО МАЯ

Сегодня очередная годовщина трагических событий второго мая в Одессе. И украино-нацистские патриоты тоже помнят эту дату. "Будете дёргаться - застрелим на месте", - пригрозил жителям города бывший замглавы СБУ, генерал в отставке Виктор Ягун.

Никакой своей вины за произошедшее тогда украинские нацисты не ощущают и чувствуют себя совершенно безнаказанно.

МАРИУПОЛЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЖИЗНИ

Сразу несколько позитивных новостей пришло из освобожденного Мариуполя. МЧС России нагнало большое количество своей техники, а бойцы министерства приступили к расчистке городского пространства и разбору завалов. В городе заработали некоторые магазины и рынки. А к 10-му мая планируют дать воду, такая задача поставлена перед коммунальными службами. Сейчас в Мариуполе развернулись активные восстановительные работы. Но воду без электрических насосов качать невозможно, а это значит, что хотя бы часть города получит к этой дате не только воду, но и электричество.

Кроме того, как заявил мэр города Иващенко, в центре появится памятник бабушке, которая вышла с советским флагом к украинским военнослужащим и отказалась обменять Знамя Победы на продукты.

С "АЗОВСТАЛИ" ПОТЯНУЛИСЬ ГРАЖДАНСКИЕ

Первая большая партия гражданских, находившихся в подземельях и бункерах "Азовстали" из числа удерживаемых нацистами из полка "Азов", была освобождена с территории завода. На свободу удалось выйти 80 гражданским лицам, в том числе большому количеству женщин и детей. Всем выходящим были обеспечены ночлег, питание и медицинский уход. Все они прошли через фильтрацию, а после нее отправились туда, куда захотели.

По заявлению Зеленского, эвакуация гражданских будет продолжена с 8 утра 2-го мая.

ДОЛЖНИКАМ СПИШУТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Новая администрация освобожденного Мелитополя приняла решение списать жителям города все задолженности за коммунальные услуги.

- То, что мы смогли людям предложить, это списание долгов за коммунальные платежи. Это решение принято. Задолженности за свет, воду, электроэнергию списаны, – заявила журналистам исполняющая обязанности мэра города Галина Данильченко. Можно только приветствовать такое решение, которое явно прибавит местным симпатии к новым властям.

ЕВРОСОЮЗ ДАЛ ГАЗОВУЮ ТРЕЩИНУ

Глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйя рассказал, что не только Венгрия, но и еще 9 европейских государств открыли в "Газпромбанке" счета, чтобы покупать газ за рубли по схеме, предложенной президентом России Владимиром Путиным. Менее двух месяцев прошло с момента, когда Путин озвучил это решение, а 9 из 27 членов ЕС уже согласились на такой вариант.

- Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни, заявил господин Гуйя на венгерском радио.

А ВМЕСТО БАЙДЕНА ПЕЛОСИ

Несмотря на многочисленные приглашения в Киев президента США Джозефа Байдена, глава американской администрации на Украине не появится. В ближайшее время уж совершенно точно. Зато в гостях у Зеленского побывала третий человек в административной властной вертикали США - спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Визит прошел в обстановке строжайшей тайны, о нем стало известно только после отбытия Пелоси в Польшу. Где она провела пресс-конференцию и заявила, что США будут с Украиной до конца. Уточнять, до чьего конца она, правда, не стала. А Зеленский в знак признательности за ее внимание наградил Пелоси орденом княгини Ольги "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества".

НА УКРАИНЕ ОЦЕНИЛИ НАРЯД АНДЖЕЛИНЫ ДЖОЛИ

После первых охов, ахов и вздохов по поводу приезда голливудской звезды Анджелины Джоли во Львов практичные украинцы подсчитали, сколько стоит то, во что она была одета. Получилось не так, чтобы очень много, но по меркам Украины весьма приличная сумма: монохромный серый «лук», в котором актриса зашла в одну из кофеен на западной Украине, потянет на $3360, еще $1580 стоит свитер, в котором она была, а широкие брюки обошлись ей, минимум, в $1800. Еще $2000 звезда потратила на черное пальто известного бренда. Итого, во время пребывания во Львове Джоли носила себе только одежды на почти 9 тысяч долларов США.

ПОЛЬША ПРИСЛАЛА УКРАИНЕ СТАРЫЕ ТАНКИ

По сведениям польских и украинских СМИ, Польша прислал Украине 232 танка Т-72, БПЛА, РСЗО и самоходные гаубицы. Количество поставленной техники, что называется, внушает, но вот с качеством большие проблемы. Во-первых, танки устаревшие, лишены динамической защиты, с древними прицелами. Во-вторых, часть из них не на ходу, а что касается остальных, то у Киева могут возникнуть проблемы со снабжением их необходимым количеством топлива. Зато в Варшаве отчитались, что по объемам помощи Украине вышли на второе место после США.

ГАЗОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРОПЫ ТУМАННЫ

Ведущие европейские эксперты подсчитали, что если ЕС откажется от поставок российского газа, не согласившись на условия Москвы по порядку расчетов, то для заполнения газовых хранилищ хотя бы на 63% перед отопительным сезоном необходимо "уже сейчас и до конца июля отключить от газа все металлургические, химические и цементные заводы в Евросоюзе, а также остановить все газовые электростанции".

А чтобы заполнить хранилища на комфортные для прохождения зимнего сезона 80% надо прекратить все снабжение европейской промышленности до конца октября.

ПОЛЬША СТАВИТ УЛЬТИМАТУМ УКРАИНЕ

Польша откажется быть государством-гарантом безопасности Украины, если мирный договор будет предусматривать отказ Киева от части своих территорий, — заявил один из руководителей канцелярии президента республики Анджея Дуды Якуб Кумох.

- Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только такой документ, на который согласны украинцы, - объяснил он

БАЙДЕНУ ХОТЯТ ДАТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРМИИ США ПРОТИВ РОССИИ

Республиканец Адам Кинзингер внес в Конгресс США проект резолюции об использовании американских военных для защиты Украины. Полномочиями для принятия решения об этом планируется наделить забывающего, кто он и где находится, президента Джозефа Байдена.

Если резолюция будет принята, то президент США "будет иметь использовать наши (американские) силы для реагирования на сценарий, в котором Российская Федерация применит химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины".

В США настолько зациклены на применении ОМП, что для реагирования "деда на перфокартах", как еще называют Байдена, в "нужном векторе" может оказаться достаточно просто голословного обвинения или провокации, устроенной американцами или же нынешней украинской властью. "Пробирка Колина Пауэлла" не даст соврать.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

В Херсоне, Мелитополе с 1-го мая начался переходный период, в течение которого в качестве средства оплаты будут приниматься и украинские гривны, и русские рубли. Этот период продлится 4 месяца, после которого единственным законным средством платежа на этих территориях останутся российские рубли.

В Одессе украинская ПВО успешно сбила свой же БПЛА Bayraktar TB2.

Власти Вены через месяц, с 1-го июня отменят бесплатную парковку в столице Австрии для владельцев авто с украинскими номерами.