Стало известно, кто на самом деле виноват в разводе сильно сдавшего Григория Лепса

Григорий Лепс с бывшей супругой Анной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Григорий Лепс раскрыл правду об отношениях с бывшей женой Анной Шаплыковой. Супруги расстались в декабре 2021 года, однако, как оказалось, не вычеркнули друг друга из жизни и отлично ладят, заботясь друг о друге. А ведь до недавнего времени ходили самые разные слухи по поводу развода шансонье с красавицей-балериной.

"Я сам о себе забочусь, и супруга не перестает. Нет, мы не помирились, но мы и не ссорились. Развод - это не повод для ссоры. Великолепные отношения и с Анной, и с детьми", - рассказал Григорий Лепс в программе "Светская хроника" на Пятом канале.

Певец, стоит признать, в последнее время сильно сдал. Артиста подводит здоровье. Он похудел на 15 кг, перенес гипертонический криз, из-за которого оказался в больнице. Затем Григория подкосила коварная простуда, из-за которой едва не сорвался гастрольный тур исполнителя "Рюмка водки на столе". Поговаривали, что на фоне расставания с супругой Анной Шаплыковой вокалист вновь запил.

Не добавляли ему здоровья и слухи. Одни обвиняли музыканта в изменах, другие, напротив, считали виновницей произошедшего его вторую жену.

Скандальный блогер Лена Миро задалась вопросом - кто же виноват в распаде брака звезды эстрады. На поверхности - все случилось само собой. Но на самом деле виноватый есть. По мнению обозревательницы, это тот, кого что-то не устраивало, кто жил с чувством неудовлетворенности.

"Вот это молчание - тихое, интеллигентное молчание - оно и разрушило брак. За таким молчанием всегда стоит страх. Страх нарушить привычный уклад, выступить в новой для себя роли, взять на себя смелость посмотреть правде в глаза и заявить о своих потребностях. Страх разрушает все", - написала в блоге Миро.