Осмелевшая Ксения Собчак сделала важное заявление о сбежавшем в Израиль Максиме Галкине

Ксения Собчак. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ксения Собчак бурно отреагировала на видеообращение Филиппа Киркорова. Певец прервал молчание про бывшую жену Аллу Пугачеву и ее пятого супруга Максима Галкина, которых простые россияне подозревают в эмиграции, а Маргарита Симоньян отчитала в эфире шоу Владимира Соловьева.

Ксения Собчак обратилась к Филиппу Киркорову после его заявления об Алле Пугачевой и Максиме Галкине. Жена Константина Богомолова была среди тех, кто гулял в ресторане по случаю 55-летия певца. "Вчера я вместе с тобой была на твоем юбилее и скажу честно - праздничного настроения не было. Но ты большой артист и мой друг. Я знала, насколько важна для тебя эта дата", - начала свой монолог телеведущая.

Она отметила, что во время застолья не обсуждала с юбиляром политику. "Она ссорит. А сегодня я увидела твое видео и очень обрадовалась. Спасибо тебе за него, за эту жесткость, за прямоту, искренность. За то, что назвал вещи своими именами и встал за своих. Спасибо за защиту Максима, которого совершенно несправедливо мочат за его позицию и отъезд", - добавила 40-летняя телеведущая.

Напомним, в видеообращении Киркоров призвал сбавить риторику в спорах о поступках известных артистов. "Сейчас, когда я вижу клеймение людей не со всем согласных, с альтернативной точкой зрения, людей с другими взглядами, да просто испугавшихся, мне становится горько", - заявил артист.

По его словам, "публичные люди обязаны сейчас объединять, сплачивать людей, призывать к совместному преодолению всех невзгод". Филипп также отметил, что все люди грешны. "Мы не святые. И если каждый человек в нашей стране задумается об этом, то и нам жить станет хоть на чуточку легче", - заметил артист.

Обращаясь ко "всем злорадствующим", он заявил: "Только вместе, только сообща мы можем все преодолеть. Перестаньте отрезать куски от нашего общества. Останется один скелет, на котором с удовольствием спляшут".