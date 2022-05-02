Британский политик опозорилась, найдя в саду «древний артефакт»

Член британского парламента Анджела Смит поделилась в соцсетях садовой находкой.

Бывший член британского парламента Анджела Смит рассказала об удивительной находке, обнаруженной на заднем дворе собственного дома.

Копаясь в саду, политик вырыла из земли, как она сама написала, старинный заржавевший топор.

« Мы нашли это два дня назад, копая наш новый сад. Очевидно, это топор, но интересно, сколько ему лет? – написала Смит в Twitter.

Находка заинтересовала ее подписчиков, и большинство из них посоветовали женщине обратиться к специалистам-археологам. Люди всерьез предположили, что вскоре сад Смит будет наводнен археологами и тщательно перекопан.

Впрочем, далеко не все подписчики уверены в исторической ценности находки – один из них к своему посту приложил фото универсального садового топорика, продающегося в любом садовом центре, удивительно совпадающего по форме с обнаруженным раритетом.

Подписчики политика прислали фото обыденного садового инструмента.

Эксперты готовы подтвердить их идентичность. Если, конечно, Анджела Смит к ним обратится.