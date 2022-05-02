Опра Уинфри призналась, что почти год не выходила из дома

Опра Уинфри. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярная американская телеведущая Опра Уинфри рассказала, что из боязни подхватить коронавирус она без малого год не выходила из дома. Всего под добровольным домашним арестом она просидела 322 дня.

По словам телеведущей, она ужасно боялась заразиться коронавирусом, поэтому свела контакты с внешним миром к минимуму.

А еще Уинфри уверена, что правительство США, отменившее обязательное ношение масок в самолетах и общественном транспорте, поторопилось – угроза пандемии никуда не делась.

Сама же Опра отказываться от связанных с COVID-19 мер предосторожности пока не готова.

– Лично я считаю, что снимать маски в самолетах слишком рано. Но это – личный выбор каждого. И если бы я была на коммерческом самолете, я была бы одной из тех, кто все еще носил бы мою маску, – заявила телеведущая.

Кроме того, звезда американских телеэкранов считает, что ношение масок должно быть обязательным для людей в закрытых помещениях, поскольку неизвестно, вакцинированы ли они.

Впрочем, ее заточение прошло с максимальным комфортом – весь карантин, в том числе и добровольный, Опра Уинфри провела в своем особняке за $40 миллионов, расположенном в Санта-Барбаре (штат Калифорния).