Опрос: Большинство американцев недовольны действиями Байдена по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Согласно совместному опросу, проведенному телеканалом ABC и газетой The Washington Post, большинство американцев негативно оценивают действия президента своей страны в ситуации вокруг Украины.

47% опрошенных не одобряют действий Байдена в связи с украинскими проблемами, 42%, напротив, считают, что президент США действует правильно. Оставшиеся 11% респондентов заявили, что у них нет определенного мнения по этому вопросу.

Проще говоря, каждому десятому американцу безразлично, что происходит на далекой от них Украине.

И если в отношении заокеанского кризиса мнения граждан США поделились почти пополам, то внутренняя политика Байдена вызывает гораздо меньше симпатий. Так, 68% участников опроса заявили, что не поддерживают действий президента по урегулированию в экономической сфере и вопросам, связанным с инфляцией. Правильными действия Байдена в указанном направлении сочли 28% респондентов. 4% –как всегда: или не смогли ответить, или не поняли вопроса.

В то же время, общий рейтинг американского президента среди граждан страны немного подрос. Начиная с февраля к симпатиям Байдена добавили свои голоса 5% граждан, и уровень одобрения увеличился с 37% в феврале до 42% в апреле на фоне его постоянных обвинений в адрес России.