Зеленский вновь попытался управлять миром, не привлекая внимания санитаров

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский вновь отличился. На этот раз в интервью с греческими журналистами, которым он сначала долго объяснял, что нацизма на Украине нет, а "Азов" - это якобы обычная воинская часть.

- Мы очень внимательно следим за призывами к радикализму. Я считаю, в нашем государстве этого очень мало по сравнению с большинством стран мира. По сравнению с большинством, я считаю, их нет, - заявил президент Украины. - Есть и батальон "Азов", который состоит не из добровольцев, а входит в состав национальной гвардии нашего государства. Сегодня это часть вооруженных сил, и все они являются официальной армией нашего государства. Некоторые из тех, кто был добровольцем в начале войны, ушли в политику и остались там. Те, кто решил продолжить службу в вооруженных силах Украины, стали военными и входят в состав вооруженных сил Украины. Это две разные вещи.

Но это обычная риторика представителей украинской власти, и на данном моменте можно было бы даже не останавливаться, если бы не скандал, который ранее в Греции устроил сам президент Украины. В ходе выступления перед греческим парламентом он вытащил на связь двух "азовцев" греческого происхождения, что вызвало в стране резонансный политический скандал. Эти выступления греко-украинских нацистов осудили все политические партии Греции, а ответственность за провокацию и этот "исторический позор" возложили на Зеленского. Правительство Греции позже назвало эти выступления перед парламентом "ошибочным шагом".

Зеленский, судя по всему, запомнил и в этом интервью отомстил. Он набросился на Грецию и Турцию с упреками, что они не хотят иметь с Украиной дружеских отношений, потому что… не намерены отказываться от русских туристов. Зеленскому удалось сделать практически невозможное – он сумел объединить греков и турок, хоть и всего лишь по одному вопросу. Не исключено, что против себя.

- Много денег приходит в бюджет Греции от туризма. И российский туризм привозит в Грецию много денег долгие и долгие годы. Мы считаем, что они зарабатывают на крови, а потом эти деньги везут, - заявил Зеленский и тут же объединил Грецию и Турцию в одно целое, вызвав холодный пот у политиков обеих стран. - Такая же и в Турции ситуация. С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим одновременно подготовку туристических маршрутов специально для российского туризма. И это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения.

- Нельзя так делать, это двойные стандарты. Это несправедливо. Именно поэтому я обращаю внимание Турции на такое, я считаю, что так быть не может, потому что надо сделать выбор - вы за правду или нет, - нравоучительно изрек Зеленский, которого можно уже использовать в качестве наглядного примера в учебном пособии "Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров".

Наглое вмешательство во внутренние дела суверенных государств, в их отношения с третьими сторонами – это, наверное, и есть наступательная украинская дипломатия, которую президент Украины презентовал своим дипломатам в качестве новой стратегии и тактики в международных отношениях в прошлом году.

Одной Германии, в которой посол Мельник лихо отплясывает гопака на костях федерального правительства, Киеву показалось мало. Теперь очередь дошла и до Греции с Турцией. Правда, есть шансы, что, в отличие от Германии, тут Киев может получить и отлуп. Экс-депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр уже сказал, что Зеленский нес в интервью "полную чушь" и назвал Зеленского "глупым комиком". Не заржавеет с реакцией и у официальных лиц Турции. Чай, османы не толерантная Германия, где привыкли в ответ на плевки украинцев лишь утираться. И которую по этой причине Киеву можно гнобить совершенно безнаказанно.

Кстати, министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба в последнем интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал Германию "одной из самых нерешительных стран Евросоюза" в вопросе о ситуации вокруг Украины. наверное, решил поддержать своего посла в Берлине Андрея Мельника, применившего накануне эпитет "вялый" в отношении канцлера Германии Олафа Шольца и его политики.

Интересно, кого Зеленский со своей командой выберут на роль очередной жертвы? И когда другим государствам надоест терпеть все эти унижения от Украины?