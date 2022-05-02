Губернатор Приморья Олег Кожемяко: Да, я сутки провел в Мариуполе. Решил поддержать наших ребят-дальневосточников, которые освобождают Украину от нацистов

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Фото: Александр ХИТРОВ
- ...Олег Николаевич, с праздником! Это – Александр Гамов из «Комсомольской правды», из Москвы такую рань.
- Да, что вы там, Александр? В Москве? (То есть, в такую рань - в столице в это время было полчетвёртого утра. - А.Г.)
- Не знаю, что-то сломался режим. Я же не так давно был на космодроме «Восточный» как-то. И вас там вспоминали. Вы же тогда, в августе 2009-го, были губернатором Амурской области. И когда Владимир Путин приехал на «Лада Калина», помните, вы же с ним там первый колышек забивали.
- Да, да, да, это была такая историческая страница…
- Я почему-то думаю, что вы там будете. Но сейчас вы связь поддерживаете с космодромом «Восточный»?
- Ну, поддерживаем с теми ребятами, кто начинал его строить, со всеми. Но, скорее всего, так, связь такую дружественную. Каких-то решений нет.
У нас здесь, в Приморье, есть свой плавучий космодром, Роскосмос, интересно, к нему какие-то решения придумает сейчас? В рамках нового времени, тех задач, которые стоят перед государством по расширению космической связи.
Поэтому надеемся, что он тоже будет востребован.
- Ясно. Так, и еще, знаете, у меня какой вопрос? Я еще вчера хотел позвонить, но чего-то не собрался. Вы один из немногих губернаторов, который возглавил шествия на первомайской демонстрации. (Всего в колоннах в Приморье прошли более 26 тысяч человек.) Это же вы не каждый год делаете, это впервые в этом году?
- Вы знаете, два года мы не проводили шествия из-за пандемии, а так, вообще, везде участвую всегда на первомайских демонстрациях. Мой трудовой путь начинался, как раз, с рабочей профессии, поэтому для меня это часть моей жизни, нашей жизни - всех людей, кто вырос в советское время, и перенес эту Традицию в российскую историю, и это очень важно.
Мы с родителями ходили всегда на демонстрацию, - школьниками, в студенческие годы, и потом я начинал со слесаря, мастером. Поэтому всегда принимали участие в таких демонстрациях.
Демонстрация 1 мая – это право человека труда выразить, скажем так, все свои пожелания и, вообще, в целом увидеть сплоченность людей, почувствовать настроение, которое всегда связано с проведением этого праздника. Это первый день весны, когда просыпается же сама природа, именно в мае.
- И вы всегда с супругой ходите, да, на такие праздники?
- Ну, стараюсь по возможности, конечно, с ней.
- Скажите, а в Амурской области, на Сахалине - вы же и этими регионами руководили - вы тоже, да, возглавляли Первомайские колонны?
- Всегда мы принимали участие.
- И еще вопрос... Я делал интервью с губернатором Хабаровского края - Дегтяревым Михаилом Владимировичем. И Айсен Сергеевич Николаев, глава Якутии, был у нас в гостях в «Комсомолке». И мы с ними подробно говорили о том, какую помощь, поддержку оказывают жители этих регионов нашим воинам, которые участвуют в спецоперации на Украине. В Хабаровске митинги поддержки проходят. А в Якутии средства собирают. А у вас как с этим?
- У нас тоже с этим все нормально. Помогаем всем, чем можем.
И поздравляем на праздники, отвозим туда подарки, посылки от родных. И письма.
И в целом делаем все, что нужно для наших ребят, которые служат там, выполняют задачи честно и самоотверженно, с достоинством, поэтому если оттуда какие-то весточки есть, мы стараемся все это сделать –
- То есть, это же ваши морские пехотинцы там?
- И морские пехотинцы там, и у нас 63-я, и 5-я армия, там много у нас частей находится, поэтому мы по всем тем направлениям, которые нужны, а это довольно широкий перечень, оказываем помощь и поддержку.
Олег Кожемяко во время поездки на Донбасс.
Фото: Личный архив
- Понял. И я не могу не спросить, значит, в соцсети появились снимки: губернатор Приморского края в военной форме. И утверждают, что именно вы ездили там своих ребят подбодрить, земляков. И ваше окружение не исключило, что это могло быть. Вот можете мне, «Комсомольской правде» это прокомментировать.
- Перед Пасхой, во время Пасхи я посчитал своей обязанностью поехать туда - там служат наши ребята, наши земляки.
И вот захотелось, действительно, как-то поддержать их, передать от родных поздравления, передать куличи хотя бы, которые готовили здесь, у нас во Владивостоке, которые были освещены нашим митрополитом. Это же благое дело такое вот – родную весточку из дома получить, послушать. Ну, и так, там другая помощь была определенная. Поэтому это нормально.
- Интересно.
- Для них…
- А где конкретно вы были?
- … глоток воздуха из родного Приморья.
- Понял. А где конкретно вы были, в каких местах?
- В Мариуполе.
- В Мариуполе? И долго вы там находились?
- Мы пробыли там сутки.
- О…
- Потом переехали в другое место.
- А в другое место не скажете, в какое?
- Потом туда, в район Белгорода.
- И как ребята ваши отреагировали, когда увидели Олега Кожемяко вот, какое у них было чувство, ощущение?
- Ну, по-доброму. Все же ну, как бы, уже четыре месяца некоторые вдали от дома, два месяца в боевых операциях, конечно, это нормальный шаг, что о них знают, ими гордятся. То есть, с уважением к ним относятся. Это всегда поддерживает.
Думаю, что такие командировки и ещё будут. И они, думаю, очень важны, нужны - и для нас, и для тех ребят, которые - там.
- Ясно. И у вас вот какое ощущение? Дух боевой, настроение - вот вы почувствовали - какие они у ваших у командиров, у рядовых, потому что дальневосточники – это все равно особая какая-то косточка.
- Я хочу сказать, что дух боевой очень высокий. И у морпехов, и у военнослужащих других частей.
Но нужно нам ещё как-то более, значит, глубже эти вопросы понимать, что мы воюем не просто с нацистами... Им помогают НАТО, США, поэтому нужно принимать какие-то уже и другие меры, связанные, может быть, там с введением в приграничных областях какого-то положения специального... Надо принимать уже более серьезные меры.
- Ясно. Как вы думаете, ваши кураторы в администрации президента ну, не поругают, что вы поехали на Украину?
- За что?
- Ну, без спросу поехали.
- В смысле, какой здесь спрос? Там сейчас наши люди, наши ребята, которые здесь работают, здесь их семьи, их близкие, их жены, дочери, братья, сестры, как это может быть? А кто должен туда ехать?
Я просто не мог не поехать.
* * *
- Ну, ладно. Спасибо, Олег Николаевич, огромное. Вы очень много рассказали. И вам, конечно, успехов. Вы – мой герой. Вы остаетесь моим героем. И я всегда с удовольствием с вами беседую и публикую интервью в «Комсомольской правде».
- Вам, Александр, всего хорошего! Отдыхайте. Ночь же в Москве.
- С наступающим Днем Победы.
- Давайте. Всего хорошего.
- Счастливо!