Украина занесла премьера Венгрии Орбана на "Миротворец"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS

Европейские и НАТОвские перспективы Киева вновь подернулись дымкой политического тумана. Буквально вчера прошли заявления, что Украина может обрести долгожданный статус кандидата в члены ЕС уже в июне по экстренной процедуре. Но теперь, наверное, можно смело выбрасывать из этого словосочетания и "кандидата", и ЕС. И чем была, тем и останется.

На скандально известном украинском ресурсе "Миротворец" появились личные данные премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Главу венгерского правительства занесли на "Миротворец" не просто так, а с формулировками: "Пособник российских военных преступников. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Антиукраинский пропагандист. Сотрудничество с российским агрессором".

В списке "преступлений" Орбана значится: "Единственный в ЕС отказывается пропустить через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа даже в долгосрочной перспективе". Недоработали украинские наци-пропагандисты, не вложили душу, а отбыли повинность. Забыли дописать, что и по нефти у Венгрии позиция совершенно особая.

- Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского союза против России на сферу энергетики, - заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Энергетическая сфера – это не только газ, но и нефть, и уголь. А поскольку все решения в ЕС (как, кстати, и в НАТО) должны приниматься общим консенсусом, то есть единогласно, то под вопросом, вообще общеевропейское вето на покупку российских энергоресурсов.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ощущение, что на Украине окончательно оторвались от реальности и расширили свое сознание до парения в небесах, в последние дни только нарастает. То Зеленский выкатывает претензии к Турции и Греции, то Кулеба и Мельник после унижения президента ФРГ оскорбляют уже канцлера ФРГ. А теперь вот еще и с Венгрией Украина решила обострить отношения. Ведь "Миротворец" – это не какой-то там чатик бабушек на скамейке у подъезда. Это фактически "черная метка", "лицензия на отстрел". Именно после появления на Миротворце личных данных Олеся Бузины и Олега Калашникова они были убиты украинскими нацистами. Ни для кого не секрет, что созданный по инициативе советника главы МВД Антона Геращенко "Миротворец" плотно опекается украинскими спецслужбами и работает под их крышей. А потому появление там той или иной персоны в качестве объекта охоты – это сигнал о грозящей этой персоне опасности.

При этом, появление на ресурсе данных действующего главы одного из государств-членов Евросоюза, официальной как бы партнерской межгосударственной организации, насколько мне известно – это нонсенс. Первая ласточка, за которой наверняка появятся и другие, недостаточно лояльные украинской власти.

На Украине, видимо, совсем сошли с ума или уверовали в свою исключительную безнаказанность, если решили обострить отношения с Венгрией, с которой у Киев и без того очень непростые отношения.

Венгрия пообещала блокировать любые решения о вступлении Украины в ЕС и НАТО в ответ на националистическую политику и ущемление прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Киев наирезчайше отреагировал на выдачу закарпатским этническим венграм венгерских паспортов. Особо упоротые политики в Киеве на всю Украину заявляли, что для разгрома венгерской армии Киеву хватит одно горно-егерской бригады. И, дескать, нечего церемониться. Статус Венгрии, как страны-члена НАТО, украинских политиков и экспертов не смущал. Наконец, именно Киев вляпался в скандал с вмешательством в последние выборы в Венгрии, противодействуя партии, поддерживающей Орбана, которая в итоге и победила на выборах.

По всей видимости, на Украине в словосочетание "завоевание союзников" вкладывают свой особый украинский смысл, означающий унижение, оскорбление и подчинение. В таком случае следующим кандидатом в "очереди" на "Миротворец" можно считать канцлера ФРГ Олафа Шольца, к которому у Киева претензий вагон и маленькая тележка.

Правда, в отличие от Орбана и Венгрии, Шольц и Германия, скорее всего, стерпят и это.

P.S. Необходимое уточнение, кроме Виктора Орбана в "Миротворец" занесен и действующий президент Хорватии Зоран Миланович. но это, как вы понимаете, практически ничего не меняет.