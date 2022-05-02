Ушные мониторы, золотой пистолет и кольцо мага: Что еще подарили Филиппу Киркорову на 55-летие

Филипп Киркоров отпраздновал юбилей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Отметив 55-летний юбилей аншлаговым концертом в Кремлёвском дворце, Филип Киркоров отправился с друзьями на приём в «The Ritz-Carlton».

Туда именинник созвал 500 своих друзей.

Вход на банкет осуществлялся по специальным секретным медальонам, которые накануне праздника артист лично вручил каждому приглашенному.

Праздник открыло дефиле самых ярких костюмов Филиппа за последние годы. Артист выбрал 55 образов.

- Гулять так гулять, подумал наш друг Филипп Киркоров и забацал показ из своих последних сногсшибательных «луков» от LV, Balmain, Dior, Balenciaga и зашлифовал луком от Alta Moda ( Dolce Gabbana ) за 500 тысяч евро!, - рассказывает в своём блоге Яна Рудковская. - Все бы ничего, если бы Филипп не сокрушался: «Зачем я все это купил? Зачем???» По моим скромным подсчётам коллекция тянет, как минимум, на 5 миллионов евро, а точнее прям на приличную квартиру в центре! Но нужна ли ещё одна хата Филу, когда есть возможность ещё раз подтвердить свой статус Короля Российской по -эстрады даже в этом!

Впрочем, в финале дефиле Яна подарила другу новый фэшн-экспонат - сумку Louis Vuitton.

Стоит такое роскошество 390 тысяч рублей.

Новинку от Louis Vuitton имениннику передали и Валерия с Иосифом Пригожиным. А Ольга Бузова вручила виновнику торжества шляпу.

Леопардовое кимоно с портретом юбиляра было подарено дизайнером Аникой Керимовой. А дизайнер украшений Влад Торхов подарил артисту магическое кольцо с десятиконечной звездой из кристаллов. У древних египтян десятилучевые кольца считались символами власти. А в эзотерике украшение с подобным символом называется «печать мага».

Дизайнер украшений Влад Торхов подарил Киркорову кольцо с десятиконечной звездой.

- Ещё я сделал для Филиппа колье с надписью «King», поскольку, он на сцене действительно король, - рассказал kp.ru дизайнер Влад Торхов.

Блогер Алёна Жигалова презентовала артисту золотой пистолет.

- Это боевой пистолет! Переделанный в пневматический, - делится с kp.ru ведущая шоу «Алёна, блин».

Среди подарков обнаружился даже пистолет.

Анита Цой приехала с коробкой антикварных вещих XVIII века, намекнув, что этим подарком будут пользоваться дети артиста.

Как рассказал журналистам сам Филипп, близкие друзья ему подарили часы с бриллиантами и уникальные ушные мониторы анатомической формы из чистого золота.

Были и трогательные ностальгические подарки. Так, например, ведущий шоу «Сады искусств» Павел Токарев вручил имениннику винил Майкла Джексона.

Про Джексона в тот вечер вспомнил и 89-летний отец Филиппа Бедрос Киркоров.

- Филипп в юности любил Майкла Джексона, а теперь по значимости в музыке сравнялся с ним, - похвалил сына Бедрос, который в этот день вышел из больницы, где врачи помогли ему справиться с проблемами с сердцем после перенесённого ковида.

- Мое главное желание в этот вечер – здоровья папе, а все остальное у меня есть,-резюмировал Филипп Киркоров. - Скоро папе будет 90 лет. Если я бы дожил до 90, был бы самым счастливым человеком на свете, - признался kp.ru Филипп.

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