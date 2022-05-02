Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире2 мая 2022 8:20

Ереван встал в акциях протеста и автомобильных пробках

Оппозиция Николу Пашиняну вывела людей на акции протеста на улицы столицы Армении
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Первые акции протеста начались примерно неделю назад, когда машина из кортежа Пашиняна сбила на улице Еревана женщину.

Первые акции протеста начались примерно неделю назад, когда машина из кортежа Пашиняна сбила на улице Еревана женщину.

Фото: YouTube

Масштабные акции протеста против власти армянского премьер-министра Никола Пашиняна захлестнули сейчас столицу Армении. Первые масштабные акции протеста начались примерно неделю назад, когда машина из кортежа Пашиняна сбила насмерть на улице Еревана беременную женщину. И тогда с 25 апреля парламентская оппозиция в лице двух политических блоков «Армения» и «Честь имею», руководимые, соответственно, экс-президентами республики Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, начали проводить акции протеста с главным требованием: отставка Никола Пашиняна и его правительства.

- Начиная со 2 мая начнутся масштабные мирные акции гражданского неповиновения. Множество улиц и трасс в республике будут закрытыми. В центральном округе Еревана не должно быть ни одной движущейся машины, - заявил зампред Национального Собрания Армении Сагателян. И сегодня, когда это 2 мая наступило, можно констатировать, что оппозиция выполнила свое обещание.

Накануне протестующие, проведя митинг, поставили после него палаточный городок в центре Еревана. Полиция попыталась пресечь эти попытки, но не преуспела, и палатки удалость поставить. А сегодня на улицы вышли многие тысячи людей под самыми разными лозунгами. Они протестуют против политики Пашиняна, которая привела к утрате Арцахом большей части своей территории в ходе военного конфликта с Азербайджаном, против неготовности армии Армении, доведенной, по их мнению, правительством до крайне степени боевой неготовности, против тяжелого экономического положения в стране. Роста цен и коммунальных тарифов. Но в главном требовании все едины – Никол Пашинян должен уйти в отставку.

Противники Пашиняна установили палаточный лагерь.

Противники Пашиняна установили палаточный лагерь.

Фото: Youtube

Все центральные улицы столицы сейчас на карте автомобильного движения представляют собой сплошное красное пятно. Протестующие перекрыли не только центральные улицы, но многочисленные переулки. Студенты, как это и распространено среди молодежи, покинули университетские аудитории и вышли на улицы, где тоже проводят свои марши.

Примечательно, что в акциях протеста участвуют и представители Армянской апостольской церкви, но их усилия направлены на то. чтобы не допустить перерастания мирного протеста в более острую фазу конфликта. Они изо всех сил стараются сохранить атмосферу спокойствия. О чем сообщил журналистам ответственный по связям с общественностью Первопрестольного Св. Эчмиадзина иерей Есаи Артенян.

К 10 утра полиция Еревана уже задержала 125 участников протеста. Некоторые из них, по сведениям наблюдателей. Были избиты полицейскими или неизвестными. Проводившими задержания в масках-балаклавах.

По заверениям участников акций протеста и руководителей оппозиции, все только начинается, и пока Пашинян не уйдет в отставку, они не намерены прекращать свой протест.

Предварительные итоги первого дня противостояния с Пашиняном протестующие и их руководители намерены подвести в 18 часов по времени Еревана на площади Франции в центре столицы. Которую окружает сквер, разбитый у Ереванского оперного театра.

Правительство Никола Пашиняна пока на акции протеста никак не отреагировало, если не считать полицейского оцепления и работы спецназа полиции по задержанию активистов.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ