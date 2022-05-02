Первые акции протеста начались примерно неделю назад, когда машина из кортежа Пашиняна сбила на улице Еревана женщину. Фото: YouTube

Масштабные акции протеста против власти армянского премьер-министра Никола Пашиняна захлестнули сейчас столицу Армении. Первые масштабные акции протеста начались примерно неделю назад, когда машина из кортежа Пашиняна сбила насмерть на улице Еревана беременную женщину. И тогда с 25 апреля парламентская оппозиция в лице двух политических блоков «Армения» и «Честь имею», руководимые, соответственно, экс-президентами республики Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, начали проводить акции протеста с главным требованием: отставка Никола Пашиняна и его правительства.

- Начиная со 2 мая начнутся масштабные мирные акции гражданского неповиновения. Множество улиц и трасс в республике будут закрытыми. В центральном округе Еревана не должно быть ни одной движущейся машины, - заявил зампред Национального Собрания Армении Сагателян. И сегодня, когда это 2 мая наступило, можно констатировать, что оппозиция выполнила свое обещание.

Накануне протестующие, проведя митинг, поставили после него палаточный городок в центре Еревана. Полиция попыталась пресечь эти попытки, но не преуспела, и палатки удалость поставить. А сегодня на улицы вышли многие тысячи людей под самыми разными лозунгами. Они протестуют против политики Пашиняна, которая привела к утрате Арцахом большей части своей территории в ходе военного конфликта с Азербайджаном, против неготовности армии Армении, доведенной, по их мнению, правительством до крайне степени боевой неготовности, против тяжелого экономического положения в стране. Роста цен и коммунальных тарифов. Но в главном требовании все едины – Никол Пашинян должен уйти в отставку.

Противники Пашиняна установили палаточный лагерь. Фото: Youtube

Все центральные улицы столицы сейчас на карте автомобильного движения представляют собой сплошное красное пятно. Протестующие перекрыли не только центральные улицы, но многочисленные переулки. Студенты, как это и распространено среди молодежи, покинули университетские аудитории и вышли на улицы, где тоже проводят свои марши.

Примечательно, что в акциях протеста участвуют и представители Армянской апостольской церкви, но их усилия направлены на то. чтобы не допустить перерастания мирного протеста в более острую фазу конфликта. Они изо всех сил стараются сохранить атмосферу спокойствия. О чем сообщил журналистам ответственный по связям с общественностью Первопрестольного Св. Эчмиадзина иерей Есаи Артенян.

К 10 утра полиция Еревана уже задержала 125 участников протеста. Некоторые из них, по сведениям наблюдателей. Были избиты полицейскими или неизвестными. Проводившими задержания в масках-балаклавах.

По заверениям участников акций протеста и руководителей оппозиции, все только начинается, и пока Пашинян не уйдет в отставку, они не намерены прекращать свой протест.

Предварительные итоги первого дня противостояния с Пашиняном протестующие и их руководители намерены подвести в 18 часов по времени Еревана на площади Франции в центре столицы. Которую окружает сквер, разбитый у Ереванского оперного театра.

Правительство Никола Пашиняна пока на акции протеста никак не отреагировало, если не считать полицейского оцепления и работы спецназа полиции по задержанию активистов.