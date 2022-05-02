Британцы из-за кризиса берут гробы в аренду

Из-за падения уровня жизни британцы вынуждены экономить и на гробах. Фото: Shutterstock

Экономический кризис в Европе влияет теперь не только на живых жителей Старого света, но и даже на уже умерших. Как пишет газета «Метро», некоторые похоронные агентства в последнее время стали предлагать гробы в аренду для того, чтобы снизить стоимость услуг для населения. В среднем именно «деревянный ящик» составляет основную часть расходов на погребение, которое может стоит несколько тысяч фунтов стерлингов.

Самый дешевый гроб из переработанного картона можно купить за 450 фунтов (40 тысяч рублей), а наиболее изысканный образец обойдется уже в 2650 фунтов (235 000 рублей). Для многих семей подобные цены являются неподъемными, учитывая возросшую стоимость электроэнергии и автомобильного топлива.

Как пишет «Сан», теперь существует «эконом-вариант» для небогатых похорон, который позволяет положить покойника в специальную картонную коробку, которая помещается уже непосредственно в гроб. Тело доставляют до места захоронения, откуда из красивого гроба достают ту самую «коробку» и уже ее зарывают в земле или отправляют в печь для кремации. Цена такого «последнего пристанища» демократична – всего 250 фунтов (22 тысячи рублей).

Как рассказала одна из владелец бюро ритуальных услуг, «если мы арендуем такие вещи как платье или украшения на свадьбу, то почему не сделать такую же услугу и для похорон?» Впрочем один из анонимных источников из этого бизнеса, чье мнение приводит газета, не был столь оптимистичен и связал появление подобного предложения с падением уровня жизни в королевстве.