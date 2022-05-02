После одесской трагедии 2 мая 2014 года Украина разделилась на людей и нелюдей

По официальным данным, в огне пожара в одесском Доме профсоюзов погибли 42 человека. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Эту трагедию называют «одесской Хатынью».

В тот день националисты и прибывшие из Харькова футбольные фанаты «ультрас», сторонники Евромайдана, разгромили и подожгли палаточный лагерь активистов антимайдановского движения "Куликово поле". 6 активистов погибло. Остальные пытались спастись в Доме профсоюзов. Националисты заблокировали здание и подожгли. Сгорело 42 человека. Официально. Считается, что жертв пожара было больше.

Сегодня одесситы не смогут, как в прошлые годы, почтить память жертв той трагедии, принести к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы, венки, лампадки. Власти специально ввели "затяжной" комендантский час с вечера 1 мая до 5 утра 3 мая.

- В одесской трагедии 2 мая меня всегда смущала попытка найти её рациональное объяснение, - пишет известный блогер Эль-Мюрид (Анатолий Несмиян). - С любой, кстати, стороны. Сама по себе трагедия была предопределена. Она бы случилась не в Одессе, так в любом другом городе. В каждом новом городе, куда заезжала фанатская толпа, челночившая тогда по Украине, уровень насилия рос буквально по экспоненте. И единичные погибшие рано или поздно, но должны были прорваться всплеском. Он и произошел - в Одессе. Хотя, повторюсь, именно 2 мая и именно Одесса стали случайными фишками, выпавшими в этом колесе насилия.

Цветы у здания посольства Украины в Москве после трагедии в Одессе, май 2014 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ключевой момент этой трагедии - полное расчеловечивание тех, для кого убийство людей стало рационально объяснимым. И даже неважно, какие объяснения звучали («сами виноваты», «сами себя сожгли», «это не мы», «приехали русские и всех убили»...)

В человеческом социуме есть ряд абсолютных, буквально экзистенциальных, запретов. Один из них - каннибализм. Каннибал вычеркивает себя из человеческого облика, превращаясь в нелюдь. У него нет и не может быть никаких рациональных объяснений: есть вещи, которые нельзя переступать, потому что нельзя! Они выходят за рамки добра и зла, а потому не подлежат ни объяснению, ни оправданию, ни пониманию. Это грань, переступая которую, человек сам вычеркивает себя из социума.

Следы, оставленные на стене Дома профсоюзов одной из жертв пожара. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Произошедшее в Одессе разделило всех по отношению к нему на людей и нелюдей. Для тех, у кого нашлось объяснение и оправдание произошедшему (и даже неважно - они ли разливали адскую смесь по бутылкам, они ли сжигали и убивали тех, кто спрятался или они просто наблюдали и поддерживали), для всех этих людей человеческий облик остался в прошлом. Они стали нелюдью.

Я в таких случаях всегда вспоминаю очерк Ярослава Галана «Этому нет названия»: «Четырнадцатилетняя девочка, – пишет он, – не может спокойно смотреть на мясо. Когда в ее присутствии собираются жарить котлеты, она бледнеет и дрожит, как осиновый лист. Несколько месяцев назад... к крестьянской хате недалеко от города Сарны пришли вооруженные люди и закололи ножами хозяев. Девочка расширенными от ужаса глазами смотрела на агонию своих родителей. Один из бандитов приложил острие ножа к горлу ребенка, но в последнюю минуту в его мозгу родилась новая «идея». «Живи во славу Степана Бандеры! А чтобы не умерла с голоду, мы оставим тебе продукты. А ну, хлопцы, нарубить ей свинины!..» «Хлопцам» это предложение понравилось. Они поставили с полок тарелки и миски, и через несколько минут перед оцепеневшей от отчаяния девочкой выросла гора мяса из истекающих кровью тел ее отца и матери».

Произошедшее в Одессе разделило всех по отношению к нему на людей и нелюдей. Фото: Нигина БЕРОЕВА

У подобного деления есть следствие. На одной территории внезапно стали жить два конкурирующих и несовместимых вида. Люди и нелюди. Рано или поздно, но между ними встал бы вопрос - кто останется, а кто должен будет уйти. Кроманьонцы и неандертальцы даже теоретически не могли жить на одной планете.

На Украине после 2 мая 2014 года встал тот же вопрос: кто должен остаться - люди или нелюди. Это не рациональный вопрос. А раз так - то и искать рациональный ответ на него бессмысленно.

СПРАВКА

Ярослав Галан - украинский советский писатель-антифашист, драматург, публицист. 24 октября 1949 г был убит в своём рабочем кабинете во Львове. Член ОУН (организация украинских националистов) студент Михаил Стахур нанес ему 11 ударов топором. В 1951 г агент МГБ Богдан Сташинский (будущий ликвидатор Степана Бандеры) вычислил убийцу Галана. Его арестовали. На суде тот полностью признал свою вину и заявил, что осознанно убил Галана по распоряжению руководства националистического подполья за его высказывания в отношении ОУН и УПА. Стахура приговорили к высшей мере.