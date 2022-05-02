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Политика2 мая 2022 9:07

После одесской трагедии 2 мая 2014 года Украина разделилась на людей и нелюдей

Восемь лет назад националисты убили и заживо сожгли 48 человек
Евгений ЧЕРНЫХ
Евгений ЧЕРНЫХ
По официальным данным, в огне пожара в одесском Доме профсоюзов погибли 42 человека.

По официальным данным, в огне пожара в одесском Доме профсоюзов погибли 42 человека.

Фото: Нигина БЕРОЕВА

Эту трагедию называют «одесской Хатынью».

В тот день националисты и прибывшие из Харькова футбольные фанаты «ультрас», сторонники Евромайдана, разгромили и подожгли палаточный лагерь активистов антимайдановского движения "Куликово поле". 6 активистов погибло. Остальные пытались спастись в Доме профсоюзов. Националисты заблокировали здание и подожгли. Сгорело 42 человека. Официально. Считается, что жертв пожара было больше.

Сегодня одесситы не смогут, как в прошлые годы, почтить память жертв той трагедии, принести к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы, венки, лампадки. Власти специально ввели "затяжной" комендантский час с вечера 1 мая до 5 утра 3 мая.

- В одесской трагедии 2 мая меня всегда смущала попытка найти её рациональное объяснение, - пишет известный блогер Эль-Мюрид (Анатолий Несмиян). - С любой, кстати, стороны. Сама по себе трагедия была предопределена. Она бы случилась не в Одессе, так в любом другом городе. В каждом новом городе, куда заезжала фанатская толпа, челночившая тогда по Украине, уровень насилия рос буквально по экспоненте. И единичные погибшие рано или поздно, но должны были прорваться всплеском. Он и произошел - в Одессе. Хотя, повторюсь, именно 2 мая и именно Одесса стали случайными фишками, выпавшими в этом колесе насилия.

Цветы у здания посольства Украины в Москве после трагедии в Одессе, май 2014 г.

Цветы у здания посольства Украины в Москве после трагедии в Одессе, май 2014 г.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ключевой момент этой трагедии - полное расчеловечивание тех, для кого убийство людей стало рационально объяснимым. И даже неважно, какие объяснения звучали («сами виноваты», «сами себя сожгли», «это не мы», «приехали русские и всех убили»...)

В человеческом социуме есть ряд абсолютных, буквально экзистенциальных, запретов. Один из них - каннибализм. Каннибал вычеркивает себя из человеческого облика, превращаясь в нелюдь. У него нет и не может быть никаких рациональных объяснений: есть вещи, которые нельзя переступать, потому что нельзя! Они выходят за рамки добра и зла, а потому не подлежат ни объяснению, ни оправданию, ни пониманию. Это грань, переступая которую, человек сам вычеркивает себя из социума.

Следы, оставленные на стене Дома профсоюзов одной из жертв пожара.

Следы, оставленные на стене Дома профсоюзов одной из жертв пожара.

Фото: Нигина БЕРОЕВА

Произошедшее в Одессе разделило всех по отношению к нему на людей и нелюдей. Для тех, у кого нашлось объяснение и оправдание произошедшему (и даже неважно - они ли разливали адскую смесь по бутылкам, они ли сжигали и убивали тех, кто спрятался или они просто наблюдали и поддерживали), для всех этих людей человеческий облик остался в прошлом. Они стали нелюдью.

Я в таких случаях всегда вспоминаю очерк Ярослава Галана «Этому нет названия»: «Четырнадцатилетняя девочка, – пишет он, – не может спокойно смотреть на мясо. Когда в ее присутствии собираются жарить котлеты, она бледнеет и дрожит, как осиновый лист. Несколько месяцев назад... к крестьянской хате недалеко от города Сарны пришли вооруженные люди и закололи ножами хозяев. Девочка расширенными от ужаса глазами смотрела на агонию своих родителей. Один из бандитов приложил острие ножа к горлу ребенка, но в последнюю минуту в его мозгу родилась новая «идея». «Живи во славу Степана Бандеры! А чтобы не умерла с голоду, мы оставим тебе продукты. А ну, хлопцы, нарубить ей свинины!..» «Хлопцам» это предложение понравилось. Они поставили с полок тарелки и миски, и через несколько минут перед оцепеневшей от отчаяния девочкой выросла гора мяса из истекающих кровью тел ее отца и матери».

Произошедшее в Одессе разделило всех по отношению к нему на людей и нелюдей.

Произошедшее в Одессе разделило всех по отношению к нему на людей и нелюдей.

Фото: Нигина БЕРОЕВА

У подобного деления есть следствие. На одной территории внезапно стали жить два конкурирующих и несовместимых вида. Люди и нелюди. Рано или поздно, но между ними встал бы вопрос - кто останется, а кто должен будет уйти. Кроманьонцы и неандертальцы даже теоретически не могли жить на одной планете.

На Украине после 2 мая 2014 года встал тот же вопрос: кто должен остаться - люди или нелюди. Это не рациональный вопрос. А раз так - то и искать рациональный ответ на него бессмысленно.

СПРАВКА

Ярослав Галан - украинский советский писатель-антифашист, драматург, публицист. 24 октября 1949 г был убит в своём рабочем кабинете во Львове. Член ОУН (организация украинских националистов) студент Михаил Стахур нанес ему 11 ударов топором. В 1951 г агент МГБ Богдан Сташинский (будущий ликвидатор Степана Бандеры) вычислил убийцу Галана. Его арестовали. На суде тот полностью признал свою вину и заявил, что осознанно убил Галана по распоряжению руководства националистического подполья за его высказывания в отношении ОУН и УПА. Стахура приговорили к высшей мере.

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