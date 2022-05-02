Любимая певица Папы Римского ждет рождения сына

На концерте в «Новой опере» Светлана Касьян (на фото крайняя справа) скрывала живот под объёмным платьем.

Поклонники оперной звезды Светланы Касьян давно подозревали, что их любимая певица – беременна. На подозрение их навел наряд, в котором Касьян предстала на своем последнем концерте в театре «Новая опера». Светлана была одета в пышное платье с очень высокой талией, а из под него проглядывал внушительных размеров животик, который певица то и дело пыталась прикрыть руками.

«Беременна», «Мальчика ждет не и иначе»!, «Наши подозрения Светлане и ее мужу Леониду» - тут же отметили читатели певицы в социальных сетях.

Для Светланы и ее мужа Леонида это будет второй ребёнка.

Впрочем, пока сама певица не стремится подтверждать свое интересное положение. -Стоит мне только чуть-чуть поправиться или надеть не вполне удачный наряд, как в СМИ и интернете начинают писать , что беременна! - только и отшучивается Светлана.

Хотя близкие оперной звезды подтвердили kp.ru , что у Светланы уже достаточно большой срок беременности.

Светлана Касьян скоро вновь станет мамой.

Напомним: Касьян удостоена рыцарского звания в Ватикане за заслуги в области культуры и теперь официально может именоваться «дамой Светланой». Орден Святого Сильвестра (именно этой наградой в католической столице награждают достойных мирян) был вручен диве лично Папой Римским - Франциском, который называет Светлану своей любимой певицей.