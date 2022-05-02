Появились первые видео и подробности со съемок шоу Максима Галкина с новым ведущим

Николай Цискаридзе раньше был гостем шоу «Сегодня вечером», а 7 мая мы увидим его в роли ведущего.

Поклонники развлекательной передачи «Сегодня вечером» спорили: кто же заменит Максима Галкина в роли ведущего. Как известно, место ведущего телешоу стало вакантным после бегства Максима Галкина с семьей на ПМЖ в Израиль. Развлекательная телепередача субботы «Сегодня вечером» снимается обычно со звездными гостями: в эфире обсуждают разные темы. Первым ведущим этого шоу был Андрей Малахов, потом его сменили Максим Галкин и Юлия Меньшова. Последнее время Максим Галкин чаще вел «Сегодня вечером» без соведущей. Перед майскими праздниками появилось сообщение, что на съемках нового эфира ведущим стал народный артист РФ Николай Цискаридзе. Не все в это поверили.

2 мая появились проморолики нового выпуска «Сегодня вечером» - ведущий Цискаридзе. Николай Максимович сидит в студии в бордовом пиджаке и с георгиевской ленточкой – выпуск программы посвящен Дню Победу. Цискаридзе начинает эфир: «Сегодня вечером мы вспоминаем любимые песни из великих фильмов о войне». В студии прозвучит много песен военных лет: тех, что вся страна знает наизусть. Исполнит их и хор, и популярные артисты. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев говорит: «Самая главная песня военная – «Священная война». За студийным столом с Цискаридзе артисты разных поколений: Родион Газманов, Наталья Варлей, Борис Галкин, Николай Расторгуев, Лариса Лужина и другие артисты. Анастасия Макеева тоже споет и вспомнит историю своей семьи: «Писали до ночи программу. С гордостью и грустью рассказывала про своего дедушку. Спела песню и пообщалась с любимыми коллегами».

Промовидео нового выпуска «Сегодня вечером».

Цискаридзе расскажет историю Георгия Юматова и других актеров – героев Великой Отечественной войны. Коллеги после съемок едины во мнении: Цискаридзе – идеальный ведущий. Интеллектуал, умеет импровизировать, грамотная речь – органичен в кадре. Праздничный эфир выйдет отличный. Оставят ли Николая Цискаридзе как постоянного ведущего или эта разовая акция в поисках замены Галкину? Пока вопрос открытый. Всемирно известный артист балета трудится на должности ректора Академии русского балета имени Вагановой. Дел у Цискаридзе хватает. Так что на съемки Николай Максимович приезжает в Москву из Санкт-Петербурга. Однако передача выходит лишь раз в неделю, скоро летние каникулы на ТВ. Подобные неоперативные шоу можно записывать за один или два съемочных дня на целый месяц вперед. Так что при желании Цискаридзе мог бы найти время на запись шоу.

Пока смотрим дебют Николая Цискаридзе в роли ведущего передачи «Сегодня вечером» 7 мая в 21.30 на Первом канале.