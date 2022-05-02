Финляндия начнет процесс вступления в НАТО 12 мая

Решение по поводу заявки Финляндии о членстве в НАТО может быть принято уже 12 мая. Фото: EAST NEWS

Североатлантический блок все ближе подбирается к границам России! Как пишет Рейтер, , ссылаясь на финскую газету «Iltalehti», решение по поводу заявки Хельсинки о членстве в НАТО может быть принято уже 12 мая. В этот день президент Саули Ниинистё объявит о поддержке данного решения, а в местном парламенте различные группы депутатов должны будут выразить свое одобрение рискованному шагу главы государства.

После этого президент проведет совещание с кабинетом министров, на котором также обсудит вопросы подачи заявки на членство в организации. Премьер-министр Финляндии Санна Марин должна поддержать присоединение к альянсу.

Информация о том, что Финляндия собирается вступить в НАТО и подать заявку уже летом этого года появилась в начале апреля. В январе 2022 года премьер-министр Марин заявляла, что страна оставляет за собой право вступления в НАТО, отметив, что разговоры о возможности Финляндии стать членом альянса ведутся давно.

А 13 апреля в Стокгольме состоялась встреча премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон и Марин, после чего они сообщили, что решение о членстве стран в НАТО будут принимать независимо, но в течение нескольких недель. Накануне встречи появилась информация о том, что Финляндия замедлила процесс подачи заявки на вступление в альянс, в то время как Швеция напротив ускоряет его для того, чтобы страны смогли одновременно подать заявку.

Как писал ранее собственный корреспондент «КП» в Финляндии Алексей Варенов, финны с начала 90-х максимально адаптировали свои военные стандарты к натовским, а в ходе десятков совместных учений и «миротворческих операций» научились воевать бок о бок с американцами, норвежцами и прочими евро-атлантическими армиями. С 1994 года Финляндия участвует в программе «Партнерство во имя мира». Расходы Хельсинки на оборону даже превышают навязанный США членам Альянса норматив в 2% ВВП. Всё это позволяет финскому президенту Саули Ниинистё и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу утверждать, что процесс вступления в военную организацию произойдет безболезненно и в самые сжатые сроки.

Впрочем, не все довольны, что Финляндия может стать частью НАТО. Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Хельсинки до разрешения спорных вопросов на Балканах, а в первую очередь – изменения избирательного законодательства Боснии и Герцеговины в интересах боснийских хорватов. «Втягивать в это Финляндию, которая в 50 километрах от Санкт-Петербурга, думаю, что это - опасное шарлатанство», - отметил глава республики

По словам Милановича, парламент Хорватии «не смеет ратифицировать ничье вступление в НАТО» до тех пор пока не решится вопрос избирательного законодательства в Боснии и Герцеговины, «пока американцы, англичане и немцы не заставят Сараево … в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права». «Членство Финляндии и Швеции в НАТО должно быть отложено до разрешения вопросов на Балканах», - добавил глава Хорватии.