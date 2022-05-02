Хакеры взломали личный телефон главы испанского правительства и министра обороны

Фото: Shutterstock

Западные демократии снова под угрозой из-за хакеров! Правда в этот раз не русских, а израильских. Как сообщают власти Испании, оказалось, что телефоны главы местного правительства Педро Санчеса и руководителя минобороны Марганриты Роблем были вскрыты злоумышленниками с помощью специального программного обеспечения, поставляемого израильской компанией «NSO Group».

- Правительство уведомило судебные власти о двух технических отчетах Национального криптологического центра, согласно которым мобильные телефоны председателя правительства и министра обороны были заражены программным обеспечением «Pegasus», которое представляет собой инструмент, позволяющий получить доступ к содержимому мобильных телефонов, - передает ТАСС со ссылкой на главу администрации премьер-министра, министра по делам судов и исторической памяти Феликса Боланьоса.

«В мае 2021 года произошло два незаконных проникновения в мобильный телефон председателя правительства, и в июне 2021 года - одно вмешательство в мобильный министра обороны, - заявил Боланьос. - Мы уверены, что это внешняя атака».

Но не только чиновники оказались под ударом «Pegasus». Ранее в испанских СМИ появилась информация, что с помощью этой программы власти следили за более чем 60 сторонниками независимости Каталонии, включая главу правительства «мятежного» региона Пере Арагонес.

«Pegasus» дает почти полный контроль над зараженным смартфоном, позволяя читать переписку аппарата, смотреть фото, отслеживать положение абонента и даже записывать телефонные звонки. Как заявляют разработчики, их программа предназначена для борьбы с террористами и преступниками, а не для нарушения прав человека, хотя именно для слежки за оппозицией и журналистами она, судя по разразившимся скандалам, предположительно использовалась в таких странах как Венгрия, Израиль, Индия, Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия и многих других государствах.

Кстати, жертвой «Pegasus» мог стать и президент Франции Эмманюэль Макрон. В 2021 году французские спецслужбы подозревали, что глава государства, премьер-министр республики и 14 чиновников правительства были выбраны марокканскими спецслужбами для возможного прослушивания. В список номеров для шпионского наблюдения попал один из номеров Макрона, который он использовал с 2017 года.

Сама программа наделала немало шума по всему миру. Например, на родине создателей «Pegasus» в Израиле СМИ провели масштабное расследование, в результате которого выяснили, что высококлассное шпионское программное обеспечение с ведома полиции устанавливалось на смартфоны политиков, государственных деятелей, руководителей крупных предприятий, активистов профсоюзов и других персон, содержимое телефонов которых могло представлять определенный интерес для правоохранителей.