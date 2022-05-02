"Мне всегда нравились персонажи отрицательные": Киркоров рассказал про своего нового героя

Филипп Киркоров и озвученный им герой мультфильма - Вейротер.

Импортозамещение в действии. После ухода Диснея из России «Союзмультфильм» выпускает громкую премьеру, мультфильм «Суворов: Великое Путешествие», который озвучили главные звёзды страны: Филипп Киркоров и Константин Хабенский.

Сегодня мультик выходит в прокат и дети смогут оценить героя Киркорова, коварного злодея генерала Вейротера.

- Вейротер, которого я озвучил, настоящий злодей, со всеми присущими отрицательным героям чертами, - рассказывает kp.ru Киркоров. - Он хитрый, властный, склонный к манипуляциям, расчетливый и безжалостный негодяй, но при этом невероятно проницательный и харизматичный. И главным инструментом его харизмы является именно голос, поэтому я вложил максимум энергии и свое альтер-эго в озвучание своего персонажа. Так что получился Вейротер с небольшим ДНК Филиппа Киркорова.

По сюжету, герою Киркорова 45 лет. Вейротер — австрийский шпион.

Тщеславный сноб с аристократичными манерами. Скрытный, брезгливый, лицемерный, одинокий и несчастливый . Считает себя умнее и хитрее тех, на кого работает, а также тех, против кого работает. С легкостью использует других для достижения своих целей .

Циник. Не верит в идеалы. Преследует прежде всего личные интересы. Речь витиевата. Склонен вкладывать в реплики скрытый подтекст.

— Да кому интересны добрые?! - признался в недавнем интервью «Телепрограмме» Филипп Киркоров. - Мне всегда нравились персонажи отрицательные. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» я сыграл Черта. Недавно у Давы в клипе я сыграл одного из бандитов фильма «Один дома». А когда Дава с Бузовой снимали песенку «Снежинки», я сыграл алкаша-папашу, который издевается над мамашей и сыночком. Я сам человек достаточно положительный по жизни. Но альтер эго, которое у каждого существует, должно найти выход, иначе мои предохранители могут сгореть. Когда выпадает возможность поиграть красками своих нераскрытых качеств, это очень интересный эксперимент: каким бы ты мог быть, если бы был такой сволочью?

Тем более проект грандиозный, его создавали много лет, Суворов — наше национальное достояние, мой персонаж — тоже историческая личность. Я по жизни сталкивался с такими! Я играл из опыта общения с людьми, которые меня предавали, через меня переступали, делали какие-то нехорошие вещи — кто со зла, кто по глупости.