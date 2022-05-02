Дали сдачи, что мало не покажется: Как Россия отвечает Западу на заморозку резервов

Запад заморозил золотовалютных резервов России на 300 миллиардов долларов. Фото: Shutterstock

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на западные санкции призвал конфисковывать находящиеся в России активы недружественных стран, а вырученные от их продажи средства направить на развитие нашей страны. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. «Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам», - написал по этому поводу Володин.

А комментируя историю о том, как Запад заморозил на 300 млрд долларов наших золотовалютных резервов, отметил: «Вернут, никуда не денутся, это средства государства».

Однако, по его словам, на экономику нашей страны это решение не повлияет.

«Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие», сказал председатель Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но оказывается, в ответ мы так дали сдачи, что мало не покажется — финансовые потери Запада оказались намного существеннее.

«Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из нашей финансовой системы - по некоторым оценкам, речь идет о более 500 млрд долларов, - сообщил Володин.

По его мнению, нам есть, чем ответить на западные санкции.

«Сегодня российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России, выкупают доли партнеров, которые хотят уйти с нашего рынка, - написал председатель Госдумы в своем канале. - Действуют цивилизованно. В соответствии с нормами международного права. Чего нельзя сказать в отношении ряда недружественных стран: Литвы, Латвии, Польши, да и тех же США, которые просто занимаются воровством».

После этих слов спикер и предложил конфисковывать зарубежные активы.

«В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы», - написал Володин.

- Мера правильная, хотя, на мой взгляд, несколько запоздалая и половинчатая - зачем было выкупать, когда можно взять так, если предприятие все равно уходит, - сказал kp.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. - Если предприятие уходит из России — оно автоматически должно конфисковываться. Потому что уход — это разрушение бизнеса, разрушение технологических цепочек, и нужно поставить жесткий запрет на такие действия. Плата за уход должна быть запретительной. А если кто-то начинает раздумывать об уходе, то в отношении такого предприятия должно вводиться внешнее управление сроком на месяц. Думай, дорогой товарищ. Если за месяц ничего не надумал или надумал уйти, то предприятие конфисковывается.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что касается выкупа предприятий, то эта мера может применяться в отношении бизнеса только тех стран, которые сами ведут себя цивилизованно по отношению к нам, отметил экономист.

- Кроме того, государство должно объявить запрет на выплаты любого долга юридическим и физическим лицам странам, которые украли у нас деньги, - продолжил Делягин. - Хотите получить деньги — пишите заявление в правительственную комиссию. Может быть, вам и разрешат в каких-то особенных случаях. Разумеется, это не касается мелких частных долгов между гражданами.

При этом экономист затронул еще одну важную тему.

- Необходимо также провести полную деофшоризацию, - призвал Делягин. - Если предприятие зарегистрировано в офшоре, а у нас таких, по-моему, до 70% крупного бизнеса, то это предприятие переходит под внешнее управление. Если через полгода владелец не перерегистрирует его в России, то оно конфисковывается.