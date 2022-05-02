Израиль утратил историческую память

Монумент жертвам Холокоста в Литве. Фото: Shutterstock

Когда люди забывают историю, теряют историческую память, то с этим народом можно делать, что угодно.

Есть в Польше памятник жертвам Волынской резни, на котором написано: "Если я забуду о них, ты, Боже на небесах, забудь и ты про меня". Поляки, похоже, забыли, именно потому они сейчас всячески превозносят тех, кто на Украине сделал идеологию Бандеры доминирующей, фактически, государственной. Это, в принципе, где-то можно объяснить другой исторической памятью – вечными конфликтами с Россией.

Но вот от кого этого, наверное, никак нельзя было ожидать, так это от евреев. Вернее, от государства Израиль. Целую бучу поднял министр иностранных дел Израиля из-за того, что глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому телевидению в ответ на вопрос, как можно говорить о нацификации Украины, если там президент еврей ответил точно по сути вопроса.

- Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит, - объяснил Лавров. - Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят.

И тут же российского посла в Израиле вызвали в местный МИД для разъяснительной беседы, а глава МИД Израиля Яир Лапид разразился гневной отповедью.

- Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны - они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме - это самый низменный уровень расизма в отношении евреев.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильского министра тут же поддержала практически вся украинская верхушка.

- Антисемитизм России становится все более очевидным. Они больше не прячутся и открыто это демонстрируют миру. Сначала они ударили ракетами по территории, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр, - отозвался глава офиса президента Украины Андрей Ермак, не погнушавшись соврать, поскольку ни одна российская ракета на территорию Бабьего Яра не залетала, что документально подтверждено иностранцами на Украине и киевскими евреями.

- Его (Лаврова – прим. авт.) гнусные комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия преисполнена ненавистью к другим народам, - начал фонтанировать ненавистью глава МИД Украины Дмитро Кулеба.

- Откровенные антисемитские заявления Лаврова, обвинения евреев в Холокосте – еще одно свидетельство того, что Россия является правопреемником нацистской идеологи, - стал передергивать по своему обыкновению советник Ермака Михаил Подоляка.

Где Лавров обвинял Евреев в Холокосте? Найдите хоть одно слово об этом. Где он оскорблял еврейский народ? Ребятки, вы в курсе, что Лавров признан эталоном дипломата в мире?

Оглянитесь - в какую компанию вы попали. Я уже не говорю, что это люди, которые возвеличивают культ антисемита и нацистского прихвостня Бандеры, но у них всегда в каждом рукаве по паре засаленных карточных колод. При этом выше дешевого поездного шулера они никогда так и не поднимутся даже в этой криминальной иерархии.

Но вы сами сдали им все козыри. Так что пенять вам не на кого.

Ах, да, еще осталась, как выразился глава МИД Израиля, "ужасная историческая ошибка".

При всем физиологическом антисемитизме основоположников Третьего рейха, есть масса документальных свидетельств, что некоторое количество евреев (относительно, конечно) действительно служили нацистам. Единицы этнических еврее в Третьем рейхе дослужились даже до высоких постов. Например, полковник Вальтер Холландер, командир 195-го штурмового полка. Заслуженный офицер, завоевывал Польшу, Францию, обломал зубы в СССР на Курской дуге. Кавалер рыцарского креста Железного креста, между прочим.

А маршал авиации Эрхард Мильх, при попытке которого арестовать его гестапо, Геринг сказал: "Я сам решаю, кто у меня в люфтваффе еврей, а кто – нет", - и не дал старого друга в обиду.

Подполковник абвера (военной разведки Третьего рейха) Эрнст Блох тоже был евреем. Да что там говорить, если глава РСХА – Главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих, которого уничтожили чешские подпольщики в протекторате Богемии и Моравии, имел в предках дедушку еврея.

Да что там говорить, если среди военнослужащих немецкого вермахта, попавших в плен Красной армии, было более 10 тысяч этнических евреев.

А вы, господин Лапид, продолжайте и дальше в стремлении быть святее Папы Римского жить в стране сказок и буйных фантазий воспаленного серого вещества (ничего, я не дипломат, мне можно и так выражаться). Вы так и до установки памятников бандере докатитесь. Сначала Бандере, потом "Гитлеру-вызволителю", как его сейчас уже зачастую называют в нынешней Украине.

Никого не хочу оскорблять. Просто мы понимаем и знаем, что коллаборанты были у каждого народа, куда приходили гитлеровцы. Только мы, в отличие от некоторых, их не возвеличиваем и не делаем из них героев.

Кстати, нацизм – это не просто какой-то расизм в узких рамках. Это не просто про белых или негров. Это идеология. И потому жертвами гитлеровцев были тогда далеко не только евреи. А для украинских нацистов сейчас самое главное – окончательное решение "русского вопроса" на территории нынешней Украины. Как для Гитлера "еврейский вопрос". Жертвы могут называться, как угодно и быть, кем угодно (славянами, евреями, цыганами, гомосексуалистами, психически неполноценными), но вот палачи, которые и являются нацистами, вне зависимости от собственной этнической принадлежности, отличаются беспощадностью по отношению к ним.

А за евреями они пришли бы потом, если бы справились с русскими. Если Гейдрих не возражал, то с чего бы стал возражать Зеленский.

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