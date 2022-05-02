Эдуард Бояков: Тех, кто молчаливо уехал из России, я не назову предателями. Но руки бы им не подал

Гостем программы «Осторожно Собчак» на Ютубе стал известный продюсер и режиссер Александр Бояков Фото: Кадр видео

Разговор шел на разные темы: о новом консерватизме, предательстве Ивана Урганта и чем Бузова лучше Хаматовой, о Татьяне Дорониной и почему Бояков не сработался с Кехманом.

Эдуард Бояков один из первых среди российской театральной элиты поддержал спецоперацию на Украине. Кстати, в марте 2014 он подписали письмо в поддержку позиции президента Путина по Украине и Крыму.

Собчак спросила его, как он считает: уместна ли была буква Z на фасаде МХАТа. Владимир Машков повесил Z на фасаде Театра Олега Табакова.

- Буква Z хорошо выглядит на Садовом кольце (где находится "Табакерка"). А про МХАТ я не думал… Я бы, наверное, не повесил Z, если бы оставался худруком (с декабря 2018-го по ноябрь 2021-го Бояков руководил МХАТ им.Горького, он уволился из-за конфликта с новым директором Владимиром Кехманом)...

Поговорили об эмиграции российской творческой элиты после начала спецоперации. Являются ли беглецы - предателями России…

- Вне всякого сомнения в тяжелые минуты надо быть со своей страной, - считает Бояков. – И все же тех, кто тихо, молчаливо уехал из России, я не назову предателями. Но руки бы им не подал… Называть Чулпан Хаматову или Дмитрия Быкова врагами… Нет, не буду я говорить этого слова по отношению к ним. Просто из уважения к слову враг. Врагов надо уважать, а я не уважаю Чулпан Хаматову. Сегодня либералы занимают позицию противоположную тому, что делает Россия. Россия с болью, кровью, огромным трудом выбирает суверенитет.

Чулпан Хаматова отличная актриса. Но я бы не позвал ее в свой театр. Театр не только ремесло, профессиональные навыки, но и человеческие качества. Она человек, которого я не уважаю. Сравнивать Чулпан Хаматову и Ольгу Бузову некорректно. Да, Бузова играла в спектакле роль, которая была придумана специально для нее... Но она непрофессиональная актриса.

В процессе разговора, Эдуард Бояков «дал задний ход» и передумал: «Я смог бы взять (как режиссер) Чулпан Хаматову не в спектакль, а в фильм. Почему не в театр? В репетиционном пространстве работаешь со своей психикой. В театре люди дышат одним воздухом. Дышать одним воздухом с либералами... мне брезгливо».

Обсудили Земфиру и Юлию Чичерину. Сравнили, кто талантливей.

- То, что Земфира – последняя, большая звезда и большой музыкант – это безусловно. Она талантливей, чем Чичерина. Но та музыка, которую Земфира пишет сейчас, это уже не так интересно, не так живо, как было раньше. Она осталась в своем подростковом образе девочки-волчонка. Девочка-обиженка.

Поговорили про МХАТ им.Горького. Собчак сравнила успех Театра «Практика», который создал Бояков и который был очень популярен в начале 2000-х, с Художественным театром: «В "Практику" рвались все, невозможно было достать билеты. МХАТ подобной революцией не стал, никто не обсуждал мхатовские премьеры. Единственно, что обсуждали, - это спектакль «Чудесный грузин» с Бузовой. Благодаря скандальному пиару».

Бояков с Собчак не согласился, тем более не ей судить: «Грузина» она не видела, равно как и другие спектакли МХАТа. А спектакль «Лавр» стал самым успешным (по мнению Боякова) спектаклем Москвы.

Иван Вырыпаев и Вера Полозкова... Бывшие единомышленники Боякова (вместе они строили Театр «Практика») сегодня выступают против спецоперации на Украине. Хотя в 2014 году Вырыпаев даже возмущался, что ему не позвонили и не предложили подписать письмо в поддержку позиции Путина по Украине и Крыму. Он бы его подписал. Сегодня, 8 лет спустя, он живет в Польше, он гражданин Евросоюза. Поэтесса Вера Полозкова тоже находится не в России. "Для меня Вырыпаев и Полозкова нерукопожатные люди", - сообщил Бояков.

По мнению Ксении Собчак, кооперация Боякова и Владимира Кехмана вокруг МХАТ им.Горького могла стать успешным союзом очень близких по взглядам люди. Оба - православные консерваторы, оба поддерживают российскую власть.

- Напрасно вы так думаете, мы совершенно разные, - возразил Бояков. - У Кехмана не было задачи развивать театр – то, чем занимались мы. Была задача закрыть МХАТ, зачистить его пространство. Он пришел и в первый же день сказал: я ничего не понимаю в драматическом театре. Он пришел с единственной целью - делать ремонт. За эти пять месяце не появилось ни одного нового спектакля. Кехман обещал, что в театр приедет Доронина, но она не приехала.

Рассказал Бояков и о своем отношении к Татьяне Дорониной:

- Когда меня назначили худруком во МХАТ, мой папа сказал: не дай бог обидишь Доронину. Я никого не обижал, ничего не нарушал, - говорит Бояков. - Я сделал все, чтобы наши отношения выстроить: звонил Татьяне Васильевне, писал ей письма. Но она это не воспринимала, ее задача была в другом: сделать все, чтобы после нее в театре ничего не было. Так и случилось...