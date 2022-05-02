Украина переместила Грузию из списка "друзей" в перечень "предателей"

Похоже, союзничеству Украины и Грузии приходит конец. Фото: Shutterstock

Украина четко и последовательно портит отношения со вчера еще, казалось бы, друзьями и союзниками. А главное – делает это в режиме ошпаренной кошки. Еще совсем недавно. Например, Тбилиси и Киев было не разлить водой на почве общей русофобии. И вот уже несколько недель Украина последовательно делает из Грузии, если не открытого врага и противника, то, по меньшей мере, предателя общего антирусского проекта.

На этот раз украинская военная разведка ошеломила Грузию, когда обвинила Тбилиси, а для кучи еще и Азербайджан вместе с Арменией (умеет Зеленский выбирать несовместимые пары, конечно). что Тбилиси ведет закулисные тайные переговоры с Москвой для обхода Россией введенных против нее санкций.

- Никаких таких переговоров не ведется, такое просто неосуществимо, - ответил на обвинения первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский. Но не успокоился на этом и продолжил. - Вместо общих разговоров украинская военная разведка пусть предоставит доказательства, если они у нее есть.

- Хочу сказать украинскому народу, который слышит эту дезинформацию, что в Грузии нет никаких переговоров о том, чтобы помогать России обходить санкции. Ни товары, ни бизнес, попавшие под санкции, через Грузию не пройдут, - заверил он. - Санкционный бизнес, санкционные товары, попавшие под санкции бизнесмены, о чем интенсивно говорят наши так называемые друзья, ничего этого в Грузии нет, нет никаких "черных дыр".

"Так называемые друзья" – это, наверное, чуть ли не впервые из Тбилиси звучит этот оборот в адрес Киева.

Грузинам сейчас приходится не очень комфортно. С одной стороны, им бы не хотелось портить отношения с Украиной (в отличие от России, с Киевом у Тбилиси последние годы все было более-менее ровно), но с другой грузинам с каждым разом становится все труднее держать себя в руках в ответ на становящиеся с каждым разом все более жесткие и наглые упреки и наезды Киев. А все потому, что Грузия не присоединилась к санкциям против России, вовремя вспомнив о несопоставимости масштабов и роковых последствиях антироссийских санкций для самой Грузии.

А потому в Тбилиси возмутились, когда Украина стала призывать Тбилиси открыть "второй фронт" против России и, пользуясь моментом, попытаться вернуть себе Южную Осетию и Абхазию военным путем.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обиделся на Украину. По его словам, Грузия "максимально поддерживает" Украину: "Мы на первом месте среди 190 стран по оказанию гуманитарной помощи. Отправили ей более 500 тонн. Максимально оказываем внимание находящимся здесь украинцам". Действительно. Помимо прочего, Грузия приняла десятки тысяч беженцев из Украины (да и многие российские "строители ПРБ2 нашли себе там убежище, начиная от функционеров из команды Навального), а в ответ такая черная неблагодарность и постоянные оскорбления.

Вице-премьер, министр культуры и спорта Теа Цулукиани, в свою очередь, пообещала, что такого кровопролития, как при Саакашвили, больше не будет", но она ожидает усиления агрессивной риторики со стороны Киева.

- Еще во времена правления президента Виктора Ющенко Михаил Саакашвили и его «националы» наладили устойчивые коррупционные связи с Киевом. Именно поэтому, когда в 2012 году они проиграли выборы и расстались с властью, им было куда бежать – на Украину, - рассказал газете "Взгляд" авторитетный грузинский политолог Петрэ Мамрадзе. - Украинские власти ставили общение с этими людьми – с Саакашвили и его соратниками – выше межгосударственных отношений. В их числе был, к примеру, советник Генпрокурора Украины Зураб Адеишвили. Он же один из создателей садистской системы в нашей стране! Лидер правящей на Украине партии Давид Арахамия говорит, что ему стыдно за то, что он грузин, так как Тбилиси не вводит санкции против России. Он что, не понимает простых вещей – что Россия такие санкции даже не почувствует, а вот Грузия получила бы чувствительный экономический удар? Понимает. Но он хочет, чтобы по заказу Саакашвили грузины вышли бы на улицы.

Грузины понимают, но на Украине не хотят понять грузин, и им проще сразу записать всю Грузию скопом в "предатели украинского дела". В Грузии считают, что именно Украина запустила слухи, будто бы Россия перебросила часть военных с баз в Южной Осетии и Абхазии на Украину, чтобы спровоцировать Тбилиси на военный удар. Но в Грузии заподозрили провокацию и не повелись на посулы Киева.

В столице Украины, похоже, совсем перевелись адекватные люди и остались только провокаторы. Которые не понимают, что, выступая таким образом в отношении своих союзников, они превращают их в "бывших друзей" и способствуют лишь тому, что отношение этих стран к самой Украине с каждой такой провокацией будет лишь ухудшаться. Грузия начинает осознавать, что нет такой низости, на которую не пошли бы украинские власти для достижения своих целей.

И это на самом деле не может не радовать нас в России. В полку адекватных прибавляется.