С чем останется рубль, если отвязать его от доллара: Экономист объяснил, почему не подходит золото

На высоком уровне обсуждается возможность привязать российский рубль к золоту. Фото: Shutterstock

Эксперты активно обсуждают возможность привязки курса рубля не к доллару, а к другой базе. К какой — об этом и спор. Называют золото. То, что обсуждение идет на самом высоком уровне, подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Когда его спросили о создании в стране системы, при которой российский рубль будет привязан к золоту и валютным ценностям, он, как сообщило ТАСС, ответил: «Этот вопрос обсуждается в настоящее время».

Ранее секретарь Совета безопасность России Николай Патрушев заявил, что рубль «должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями». А вот по словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, привязка курса рубля к золоту — «это не обсуждается никак».

Так с чем останется наш рубль, если отвязать его от доллара? Ведь были же в нашей истории и царский золотой рубль и золотой червонец молодой советской республики. А после Второй мировой войны золотой юань был введен в Китае. Но это было раньше. А сейчас — так ли хорошо блестит золото?

- Золото очень сильно волатильно, то есть, в цене оно подвержено изменениям, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ экономист Владислав Гинько. - Если мы посмотрим по годам, бывало, что оно падало в долларовом исчислении.

По словам экономиста, рубль приобретает все более высокий статус в мире, а цены на стратегически важные товары в рублях более стабильны, чем в долларах. И золото — лишь один из этих товаров.

- Если мы посмотрим на долларовые цены бензина, они за год выросли на 60% в рознице, - сказал экономист. - Если мы посмотрим на нашу цену бензина в рублях, она выросла на 6,6% - Росстат сообщил, это самые свежие данные за год. В долларах практически на порядок больше. Литий, никель, алюминий – это все выросло в долларах на десятки процентов только с начала года, да и раньше это тоже дорожало, но сейчас ускорилось. А у нас в рублях это растет намного медленней. Это означает, что чисто к золоту привязывать рубль бессмысленно.

Говоря о слабеющем долларе, Гинько привел в пример и результаты собственного соцопроса.

- Я поспрашивал в США аналитиков и экспертов: вот вы по чекам смотрите, какая у вас инфляция по продуктам питания? - рассказал он слушателям радио «Комсомольская правда». - Минимум 25% за последние 12 месяцев. Получается, что в долларах цены растут на 25%. И что это за такая устойчивая мировая резервная валюта, если за нее сейчас можно купить на четверть меньше продуктов питания внутри США, чем год назад? А это в мире видят.