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В мире2 мая 2022 14:41

Российские нефть и газ в Европе: и хочется, и колется

Еврокомиссия не может определиться, что делать с энергоносителями из РФ
Антон ФОКИН
Еврокомиссия собирается объявить эмбарго против российских энергоносителей, но Европа пока без них обойтись не может.

Еврокомиссия собирается объявить эмбарго против российских энергоносителей, но Европа пока без них обойтись не может.

Фото: REUTERS

На фоне специальной военной операции продолжаются метания ЕС по поводу почти что гамлетовского вопроса: что делать с российскими энергоносителями? С одной стороны, надо запрещать, а с другой – без них же нельзя. Вот и сегодня европейцы пытались усидеть как-то на двух стульях, стараясь нащупать «устойчивую позицию».

Вроде бы все страны ЕС решили наложить эмбарго на импорт энергоносителей из РФ, однако, как сообщает Рейтер, Еврокомиссия готова дать возможность Венгрии и Словакии не участвовать в этих санкциях против Москвы, предоставив им «исключение или длительный переходный период».

Источники Рейтер утверждают, что в любом случае нефтяное эмбарго, скорее всего, будет вводится поэтапно и, вероятно, вступит в полную силу только в начале следующего года. В целом ЕС импортирует из России 26% нефти, но степень зависимости варьируется от страны к стране.

По данным Международного энергетического агентства, Словакия и Венгрия, находящиеся на южном ответвлении нефтепровода «Дружба», особенно зависимы от поставок из РФ, так как получают оттуда 96% и 58% своего импорта сырой нефти и нефтепродуктов соответственно.

Действия Еврокомиссии понятны, ведь ранее власти Венгрии пообещали наложить вето на инициативу Евросоюза ограничить импорт российских энергоресурсов.

- Венгрия не отступает от своего права вето. Фактически, позиция Венгрии в отношении нефтегазовых санкций против России остаётся неизменной. Мы их не поддерживаем, - написал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсетях.

Правда на этом интрига не закончилась, ведь в дело вступили немцы. Как сообщил телеканал ZDF, ссылаясь на «высокопоставленного европейского дипломата», Венгрия и Словакия (вместе с Австрией) отозвали свое вето и теперь готовы проголосовать за санкции в отношении российских энергоносителей. Причиной изменения их точки зрения якобы является позиция Германии, которая снизила зависимость от российской нефти с 35% до 12% и теперь «не выступает тормозом для введения ограничений». При этом министр энергетики Франции Барбара Помпилини, страны Евросоюза продолжат платить в евро или долларах по контрактам на поставку российского газа, подписанным в этих валютах.

Что ж, уже завтра, как обещают еврочиновники, мы узнаем будет ли введено эмбарго в отношении энергоресурсов из РФ или нет. Во вторник Европейская комиссия должна завершить работу над шестым пакетом санкций против Москвы, который и будет включать запрет на покупку нефти.

А пока европейцы не могут разобраться сами с собой, эксперты прогнозируют рост доходов бюджета РФ от продажи энергоносителей на фоне повышения котировок. Как следует из доклада аналитиков «Rystad Energy», «несмотря на ожидаемое в этом году резкое сокращение добычи нефти в России, из-за скачка цен налоговые поступления значительно увеличатся и превысят 180 миллиардов долларов, что на 45% и 181% выше, чем в 2021 и 2020 годах соответственно».

Как писала «Комсомолка», в конце марта 2021 президент России Владимир Путин принял решение продавать газ в недружественные страны за российские рубли. Он объяснил, что таким образом планируется отказаться в расчетах за газ от всех скомпрометировавших себя валют.

Глава государства уточнил, что изменения коснутся только валюты платежа, она будет изменена на российские рубли. Объемы и цены останутся такими же, как оговорено в заключенных ранее контрактах, изменения относительно цен и объемов поставок вноситься в уже заключенные контракты вноситься не будут.

Экономика: Кризис