Российские нефть и газ в Европе: и хочется, и колется

Еврокомиссия собирается объявить эмбарго против российских энергоносителей, но Европа пока без них обойтись не может. Фото: REUTERS

На фоне специальной военной операции продолжаются метания ЕС по поводу почти что гамлетовского вопроса: что делать с российскими энергоносителями? С одной стороны, надо запрещать, а с другой – без них же нельзя. Вот и сегодня европейцы пытались усидеть как-то на двух стульях, стараясь нащупать «устойчивую позицию».

Вроде бы все страны ЕС решили наложить эмбарго на импорт энергоносителей из РФ, однако, как сообщает Рейтер, Еврокомиссия готова дать возможность Венгрии и Словакии не участвовать в этих санкциях против Москвы, предоставив им «исключение или длительный переходный период».

Источники Рейтер утверждают, что в любом случае нефтяное эмбарго, скорее всего, будет вводится поэтапно и, вероятно, вступит в полную силу только в начале следующего года. В целом ЕС импортирует из России 26% нефти, но степень зависимости варьируется от страны к стране.

По данным Международного энергетического агентства, Словакия и Венгрия, находящиеся на южном ответвлении нефтепровода «Дружба», особенно зависимы от поставок из РФ, так как получают оттуда 96% и 58% своего импорта сырой нефти и нефтепродуктов соответственно.

Действия Еврокомиссии понятны, ведь ранее власти Венгрии пообещали наложить вето на инициативу Евросоюза ограничить импорт российских энергоресурсов.

- Венгрия не отступает от своего права вето. Фактически, позиция Венгрии в отношении нефтегазовых санкций против России остаётся неизменной. Мы их не поддерживаем, - написал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсетях.

Правда на этом интрига не закончилась, ведь в дело вступили немцы. Как сообщил телеканал ZDF, ссылаясь на «высокопоставленного европейского дипломата», Венгрия и Словакия (вместе с Австрией) отозвали свое вето и теперь готовы проголосовать за санкции в отношении российских энергоносителей. Причиной изменения их точки зрения якобы является позиция Германии, которая снизила зависимость от российской нефти с 35% до 12% и теперь «не выступает тормозом для введения ограничений». При этом министр энергетики Франции Барбара Помпилини, страны Евросоюза продолжат платить в евро или долларах по контрактам на поставку российского газа, подписанным в этих валютах.

Что ж, уже завтра, как обещают еврочиновники, мы узнаем будет ли введено эмбарго в отношении энергоресурсов из РФ или нет. Во вторник Европейская комиссия должна завершить работу над шестым пакетом санкций против Москвы, который и будет включать запрет на покупку нефти.

А пока европейцы не могут разобраться сами с собой, эксперты прогнозируют рост доходов бюджета РФ от продажи энергоносителей на фоне повышения котировок. Как следует из доклада аналитиков «Rystad Energy», «несмотря на ожидаемое в этом году резкое сокращение добычи нефти в России, из-за скачка цен налоговые поступления значительно увеличатся и превысят 180 миллиардов долларов, что на 45% и 181% выше, чем в 2021 и 2020 годах соответственно».

Как писала «Комсомолка», в конце марта 2021 президент России Владимир Путин принял решение продавать газ в недружественные страны за российские рубли. Он объяснил, что таким образом планируется отказаться в расчетах за газ от всех скомпрометировавших себя валют.

Глава государства уточнил, что изменения коснутся только валюты платежа, она будет изменена на российские рубли. Объемы и цены останутся такими же, как оговорено в заключенных ранее контрактах, изменения относительно цен и объемов поставок вноситься в уже заключенные контракты вноситься не будут.