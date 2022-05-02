Экс-премьера Пакистана, посетившего Россию, могут повесить за богохульство

Экс-премьеру Пакистана Имрану Хану угрожают казнью. Фото: REUTERS

Внутриполитический кризис в Пакистане, разразившийся после вынужденной отставки премьер-министра Имрана Хана, получил новое измерение. Министр внутренних дел Рана Санаулла пообещал, что Хан будет арестован по делу, связанному с «хулиганством и лозунгами против премьер-министра Шехбаза Шарифа и его делегации, посетивших Медину». Обвиняемыми по делу также проходят бывший глава МВД Шейх Рашид и помощник премьер-министра Шахбаз Гилл, а также еще около 150 сторонников Хана, пишет «India Today».

Власти ссылаются на видеоролики из соцсетей, на которых запечатлены паломники в Саудовской Аравии, предположительно сторонники Имрана Хана, выкрикивающие слова «вор» и «предатель» в отношении нынешнего премьера Шахбаза Шарифа и других членов правительственной делегации, прибывших в мечеть Аль-Масджид ан-Набави (здесь расположена могила пророка Мухаммеда) в Медине в четверг. Проведение подобной акции в святом для мусульман месте, да еще и в последние 10 дней священного месяца Рамадана (периода особой важности для последователей ислама) считается святотатством.

Хан отрицает все обвинения и утверждает, что ни он сам, ни члены его команды не причастны к этому происшествию, и «никто из тех, кто любит пророка, не может даже подумать о том, чтобы подбивать людей выкрикивать лозунги в священном месте». При этом в Пакистане экс-премьер-министр с успехом собирает массовые митинги в свою поддержку, а на прошлой неделе призвал недовольных действующей властью идти мирным маршем на Исламабад, чтобы устроить в столице сидячую акцию протеста.

В результате Хану может грозить казнь через повешение и это не просто «фигура речи», а совершенно реальное наказание, которое положено за богохульство. Правда, несмотря на столь жесткую кару, пока еще высшая мера к богохульникам не применялась, так как зачастую соответствующие приговоры отменялись вышестоящими судами. Впрочем, иногда обвиняемые не дожидаются правосудия, так как расправу над ними творит разъяренная толпа религиозных фанатиков.

А вообще, как пишет «Аль-Джазира», в Пакистане одно из самых больших число людей, осужденных на смерть, этот приговор там можно получить по 27 статьям уголовного кодекса, все казни осуществляются путем повешения.

По информации «Голоса Америки» (внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов), многие политики и общественные деятели Пакистана призывают изменить закон о богохульстве, так как зачастую он используется политическими противниками для сведения счетов со своими оппонентами, а также для давления на нацменьшинства.

В апреле этого года парламент Пакистана отстранил от должности Хана, выразив ему недоверие. Незадолго перед этим премьер объявил о роспуске парламента, но Конституционный суд признал его решение незаконным. Таким образом, Хан стал первым пакистанским премьером, лишившимся кресла с помощью вотума недоверия от законодателей.

В политику Имран Хан пришел в начале 90-х годов прошлого века из спорта – вначале он возглавлял команду Оксфордского университета по крикету, а после стал капитаном пакистанской национальной сборной. Популярному спортсмену, создавшему собственную партию «Тахрик аль-Инсаф» («Движение за справедливость»), удалось привлечь на свою сторону многих жителей страны, и в 2018 году Имран Хан возглавил коалиционное правительство Пакистана, получив поддержку большинства парламентариев.

За время своего руководства правительством Хан прославился как яркий политик. Одним из его ярких шагов стал визит в Россию сразу после начала специальной военной операции на Украине. Премьер-министр пытался придерживаться нейтральной позиции на мировой арене, зачастую критикуя Вашингтон и его политику в регионе.

Для оправдания своих неудач на политическом и экономическом поприще, Хан начал доказывать, что оппозиция хочет его сместить, используя при этом вмешательство других стран, в частности, США. В то же время, ни четких доказательств этой позиции, ни ее опровержений пока так и не прозвучало