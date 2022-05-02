У театрального педагога и коллеги Олега Табакова "отжали" квартиру и отправили его в дом престарелых

Дрознин - один из основателей Театра-студии Олега Табакова. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Имя 84-летнего Андрея Дрознина широкому зрителю, скорее всего, неизвестно. Зато в театральной среде он человек-легенда. Он создал свою технику сценического движения, которая стала неотъемлемой частью театральных учебных программ во всем мире. Дрознин один из основателей Театра-студии Олега Табакова. Он не только заведующий кафедрой сценического движения и педагог по пластике и фехтованию Щукинского училища, но и главный преподаватель движения в Театре им.Вахтангова. И вот полгода назад Андрей Борисович "исчез с радаров". Он перестал выходить на связь со своими коллегами и с многочисленными учениками. Домашний телефон молчал, мобильный был выключен. Незадолго до своего исчезновения он рассказывал, что дома у него "всё очень сложно"...

Дрознин - человек одинокий, из близких родственников – только племянник Андрей, сын сестры. Случайно выяснилось, что уже несколько месяцев Андрей Борисович живет в частном санатории, как принято называть сегодня дома престарелых.

В богоугодном заведении профессора обнаружила его давняя знакомая режиссёр, сценарист Тамара Цоцория. Нашелся он благодаря коротенькому видеоролику, который его родственники попросили записать, чтобы успокоить общественность. В этом ролике Дрознин проговорился «случайно», что он «надеется вырваться из своего плена и появиться в училище».

- Я сразу поняла: "вырваться из плена" сказано не просто так. Это сигнал о помощи. После этого я разместила пост в соцсетях. И мне написали, что Андрей Борисович пропал после того, как продал свою квартиру племяннику, - рассказала нам Тамара Цоцория. – Мне это подтвердил и сам племянник профессора. Да, он купил у дяди долю в квартире (вторая принадлежала его матери и перешла к нему по наследству). Сказал, что Андрей Борисович находится в частном заведении. Телефон у него отняли, чтобы его «не беспокоили посторонние".

Все это показалось Тамаре Цоцория странным и началась настоящая спецоперация по поиску профессора.

Нашелся Андрей Борисович в реабилитационном центре «Николина гора» под Одинцово (по другим данным, это дом престарелых). Тамара Цоцория вместе с журналисткой Анной Соколовой приехали в центр под предлогом пристроить свою бабушку. Им организовали экскурсию. В столовой они-то и встретили Андрея Борисовича. Он находился в доме престарелых уже несколько месяцев. Выглядел отрешённым и подавленным.

- Подойти к нему мы не решилась. Понимали, что сразу все будет доложено племяннику, - рассказала Тамара Цоцория. – На наш вопрос: «Когда подопечные уедут домой?», сотрудница центра нам резко ответила: «Такие вопросы задавать нельзя».

После нас повели к заведующему. Там мы узнали, что в «санатории» Андрея Борисовича называют «профессором из Гарварда». Знают, что он известный человек, и что сюда его определи пожизненно. «Он не должен от нас выйти никогда. Ситуации разные бывают. Родственники, квартира… Ну, вы понимаете», - сказала нам сотрудница.

Судя по внешнему виду Андрея Борисовича, пребывание в «санатории» не пошло ему на пользу. Состояние его (вопреки заявлениям племянника) ухудшается.

Сейчас наша главная задача – получить доступ к Андрею Борисовичу. Он по-прежнему числится руководителем кафедры сценического движения и пластики Щукинского училища, официально – на больничном. Он дееспособный человек, может сам распоряжаться собой. Никто не вправе его насильно удерживать, где бы то ни было. Я не исключаю, что племянник успел выписать своего дядю из квартиры и идти Андрею Борисовичу некуда.

Выпускница Щукинского училища Полина Утукина часто навещала любимого педагога. Последний раз она была у Дрознина полгода назад, осенью 2021 года. И стала свидетелем жестокого обращения родственников с ним. Племянник отнял у профессора телефон и дал нерабочий. К Андрею Борисовичу привезли нотариуса и вынудили подписать бумаги о продаже квартиры. Ему показали деньги, но тут же их и забрали. Он очень похудел, так как практически ничего не ел, и хотел попробовать лечь в больницу, чтобы оградить себя от "всего этого кошмара", но ему не дали, отобрали документы, паспорт и зарплатную карточку. Каждый раз он говорил Полине, что, возможно, она видит его в последний раз. И если он пропадёт, то искать его нужно в психушке…

Инициативная группа, друзья и ученики профессора Дрознина направили обращение к депутату Государственной думы народному артисту РФ Дмитрию Певцову с просьбой разобраться. Письмо подписали многие известные артисты и режиссеры, в том числе Нонна Гришаева, Юлия Рутберг, Владимир Ильин, Владимир Гостюхин, Михаил Цитриняк, Елена Скороходова...