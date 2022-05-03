Герои спецоперации «Z»: экипаж танкиста Хамитова за сражение уничтожил более 70 националистов

Продолжается спецоперация на Украине. Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжает публиковать наградные листы на контрактников и офицеров, что проявили примеры мужества и героизма в уничтожении украинских националистов и иностранных наемников.

Жители освобожденных населенных пунктов встречают российские подразделения с радостью. Многие благодарят за спасение от вооруженных банд боевиков, которые терроризировали их несколько месяцев. Вместе с тем растет число обращений в Следственный комитет России. Граждане Украины дают показания, которые изобличают преступный киевский режим Зеленского.

ОСВОБОДИЛ СЕЛО СТРЕМИТЕЛЬНОЙ АТАКОЙ

Сержант Степан Колесниченко

Сержант Степан Колесниченко Фото: Минобороны РФ

«Перед мотострелковой ротой, в составе которой действовал сержант Степан Колесниченко, была поставлена задача – освободить населенный пункт, занимаемый вооруженными формированиями украинских националистов.

В ходе наступления Степан обнаружил огневые позиции противника и, выбрав скрытное место для атаки, открыл огонь по вооруженным радикалам.

В ходе боестолкновения, действуя в условиях ведения врагом минометного обстрела, Степан, грамотно меняя позиции, уничтожал националистов.

В ходе ответного минометного удара Степан получил осколочное ранение и контузию, однако из боя не вышел и продолжил вести бой с радикалами.

В результате мужественных и самоотверженных действий сержанта Колесниченко задача по освобождению населенного пункта из-под контроля националистов была выполнена».

РАЗГРОМИЛ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛИСТОВ

Подполковник Иван Афанасенко

Подполковник Иван Афанасенко Фото: Минобороны РФ

«Подполковник Иван Афанасенко, действуя в составе батальонно-тактической группы, в ходе вытеснения украинских националистов с занимаемых позиций выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских Вооруженных Сил.

В ходе боя с превосходящими числом вооруженными формированиями радикалов Иван умело руководил поражением целей, а также обеспечивал вывод артиллерийских подразделений из-под ответного огня боевиков.

В результате грамотных и профессиональных действий Ивана Афанасенко был уничтожен пункт управления противника, склад с оружием и боеприпасами, 2 боевые машины пехоты и 2 автомобиля с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, до 20 националистов.

Мужественные и самоотверженные действия подполковника Ивана Афанасенко позволили российским войскам развить наступление в заданном стратегическом направлении».

УНИЧТОЖИЛ БОЛЕЕ 70 НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший лейтенант Азат Хамитов

Старший лейтенант Азат Хамитов Фото: Минобороны РФ

«В ходе наступления на позиции украинских националистов танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Азата Хамитова в составе батальонно-тактической группы мотострелковой бригады вступил в бой с противником в районе одного из населенных пунктов.

Проявляя мужество и героизм, экипаж танка под руководством старшего лейтенанта Хамитова под непрекращающимся огневым воздействием националистов умело совершая противоогневые маневры, уничтожил 2 танка, 6 БМП и более 70 человек живой силы противника

В результате ожесточенного боя благодаря грамотным, самоотверженным и профессиональным действиям старшего лейтенанта Азата Хамитова российские мотострелки разгромили националистические вооруженные формирование вблизи освобожденного населенного пункта».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным руководителя Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковника Михаила Мизинцева на Украине зафиксированы многочисленные вопиющие факты использования националистами объектов гражданской инфраструктуры в военных целях, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом»: в Барвенково Харьковской области в здании Областной психиатрической больницы № 2 (ранее сообщалось, что с 2019 по 2021 год США проводило испытание компонентов биооружия на пациентах психиатрических больниц Харьковской области - прим.Ред) националисты оборудовали опорный пункт, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц; в общеобразовательных учреждениях в городах: Днепр (школы № 2 и 28, школа-интернат № 2), Николаев (школа-интернат для глухих детей), Краматорск (школы № 9 и 6) и Славянск (школа №14) военнослужащие ВСУ и боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО.

Данные факты являются очередными яркими свидетельствами продолжающегося бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу.

КСТАТИ

По инициативе турецкой стороны 2 мая 2022 года состоялись телефонные переговоры между Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

В Минобороны России сообщили, что в ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине, в том числе гуманитарные вопросы.