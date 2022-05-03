Вячеслав Володин ответил на вопрос, возможен ли распад Украины

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Вячеслав Володин выразил своё мнение о перспективах Украины как целостного геополитического образования. Об этом Председатель Государственной Думы сообщил в разговоре с журналистами парламентского пула, включая и kp.ru:

— Распад Украины начался после госпереворота еще в 2014 году, когда Крым вышел из её состава. ДНР и ЛНР объявили свою независимость, выйдя также из состава Украины, — подчеркнул спикер.

Также, по его словам, многие проживающие на Западе Украины приняли гражданство Польши или Венгрии.

— За последнее время более пяти миллионов человек выехало из страны. Стабильности это тоже не прибавляет. Слышим и заявления Херсонской и других областей, что они не хотят быть в составе Украины. Действительность такова, — подвёл итог Володин.

Напомним, с 2014 года сокращается не только территория, но и население Украины. За прошедшие 8 лет оно уменьшилось более чем на 4 миллиона: с 45,4 до 41,2 млн чел. Однако это официальная статистика, в «домадайнных» границах. С учётом же отколовшихся регионов, реальная демография Незалежной на февраль нынешнего года — до начала специальной операции РФ — составляла лишь порядка 35 млн человек.