Военная спецоперация на Украине 3 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 мая 2022 года.

Вооруженные силы России в районе населенного пункта Межевая уничтожили четыре пусковые установки ЗРС С-300 и радиолокационную станцию разведки и наведения. Также были уничтожены 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских Вооруженных сил.

На Украине задержали 12 человек, подозреваемых в подготовке протестов и диверсий в честь годовщины трагедии 2 мая в Одессе. У задержанных был обнаружен арсенал оружия с боеприпасами.

Российский флаг подняли у здания исполкома в поселке Чернобаевка Херсонской области. Также российские военные сняли украинские таблички со здания местной администрации.

Военнослужащие батальона оперативного назначения Росгвардии обеспечили уничтожение танковой группы и крупных складов с оружием Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Также под прикрытием росгвардейцев подразделения артиллерии успешно вели огонь по пунктам управления и огневым позициям, бронетехнике и районам сосредоточения живой силы украинской армии.